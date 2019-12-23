Запад упрекнул Россию в нежелании возвращать активы коррупционеров из-за рубежа

Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг. Соответствующую рекомендацию дала властям РФ международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
«Эксперты организации, в частности, оценили работу российских правоохранительных органов по возврату выведенных активов. Как отмечается в докладе по итогам проверки, СКР арестовал активы на общую сумму 368 млн руб. с 2014 по 2016 год, включая недвижимость, автомобили, яхты, денежные средства и предметы искусства в четырех странах», — пишет информагентство РБК.
На Западе полагают, что РФ недостаточно активно ищет и изымает зарубежное имущество коррупционеров. «От России можно было ожидать более высоких показателей в этой области», — заявили в FATF. У проверяющих возникли сомнения в достаточном охвате расследований с учетом сумм подозрительных операций.
Ранее на Западе потребовали от России лишать депутатов и чиновников незаконного богатства. С таким предложением выступила Международная группа по борьбе с отмыванием, созданная ранее «большой семеркой» (G7). В разговоре с «URA.RU» требование западных стран горячо поддержал экс-губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь.
До этого Конституционный суд РФ официально признал соответствующей закону практику по конфискации в пользу государства имущества у лиц, формально не состоящих в близких родственных связях с коррупционерами. В определении КС говорится о том, что российские суды имеют полное право изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, напоминает RT.