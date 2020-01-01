Исаев из «Уральских пельменей» рассказал, почему коллектив работает в новогоднюю ночь

Сергей Исаев считает, что в новогоднюю ночь готовы работать все артисты, если им хорошо заплатить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актер юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев раскрыл причину, зачем коллектив работает в новогоднюю ночь. Об этом написал в своей instagram-аккаунте.

«Мы в эту новогоднюю ночь работаем! Чему очень рады! Побольше вам в этом году СергЕвро, Ромылей и Ксюаней», — написал Исаев. По его словам, в новогоднюю ночь не работают только те артисты, которым не предложили достойную плату.

Ранее был назван самый дорогой артист на новогодних корпоративах, сообщает телеканал 360. Продюсер Евгений Морозов заявил, что певец Юрий Антонов требует за свое выступление 250 тысяч долларов. Алла Пугачева же не согласна выступать на новогодних корпоративах даже за 21 миллион рублей.