Бизнесу Урала, пострадавшему от карантина, пересчитают услугу ЖКХ

Многие предприятия временно не работают — им сделают перерасчет за вывоз мусора Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Региональные мусорные операторы нескольких регионов УрФО сделают перерасчет для предпринимателей в связи с введенным режимом всеобщей самоизоляции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службах регоператоров «ТЭО» (Тюменская область), «Рифей» (Свердловская область), «Югра-Экология» (ХМАО) и «Инновационные технологии» (ЯНАО).

В Тюменской области оператор по обращению с отходами «Тюменское экологическое объединение» не будет собирать деньги с компаний, которые приостановили свою работу из-за пандемии коронавируса. Будет также сделан перерасчет за последние четыре дня марта (с 28 по 31). «Предприятиям помимо общего сокращения доходов не придется нести расходы на оплату услуги по обращению с отходами. Тем категориям работодателей, которые вошли в утвержденный перечень (перечень категорий таких предприятий отражен в соответствующем указе президента РФ — ред.), перерасчет произведем автоматически. Если по каким-то причинам он не будет отражен в квитанции, а предприятие фактически свою деятельность не вело — необходимо обратиться в адрес регионального оператора по телефону горячей линии или через форму обратной связи на сайте компании с заявлением», — подчеркнула первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

В пресс-службе «ТЭО» также добавили, что такое решение сможет частично помочь руководству предприятий в сложной экономической ситуации. «Это не просто справедливый шаг, но и возможность поблагодарить и поддержать социально ответственный сектор бизнеса», — отметили в пресс-центре регионального оператора.

В пресс-службе свердловского регоператора «Рифей» пояснили, что также не останутся в стороне от проблем местного бизнеса, вызванного ограничительными мерами. «На территории АПО-1 Свердловской области юридическим лицам, фактически не действующим с 28 марта, будет произведен перерасчет платежей с учетом дней простоя», — добавили на предприятии. Такие же меры анонсировали в АО «Югра-Экология» (регоператор ХМАО) и «Инновационных технологиях» (регоператор ЯНАО, перерасчет будет с 30 марта по 3 апреля).