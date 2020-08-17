Неизвестный мужчина в Нью-Йорке неделю бросался камнями в здание генконсульства России и стоящие рядом машины. Мужчина также угрожал расправой дипломатам, рассказали в городском полицейском управлении.
«Десятого августа 34-летний мужчина, идентифицированный как Реза Машаехи, проживающий на Манхэттене, был арестован и обвинен в преступном причинении ущерба», — передает РИА «Новости» объяснение полицейских. При этом Машаехи выкрикивал дипломатам: «Я убью вас!». В первый день нарушителя задержали, но быстро отпустили. Тогда он вернулся к консульству и продолжил бросаться камнями.
Мужчина появлялся возле здания дипмиссии с 10 по 16 августа, пишет «
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