Пумпянский продал себе за 1,5 млрд рублей здание Синара Центра

ПАО «СКБ-Банк» продаст за 1,5 млрд рублей здание и земельный участок, где располагается Синара Центр. Новым покупателем станет АО «Группа Синара». Об этом сообщается в договоре купли-продажи объектов недвижимости, который есть в распоряжении URA.RU. Владельцем обоих компаний является бизнесмен Дмитрий Пумпянский.
«Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи объектов недвижимости: здание переменной этажности, расположенное по адресу: РФ, Свердловская область, Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, строение 15/4; 70/100 доли в праве собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, дом 15», — говорится в сообщении.
Договор между сторонами был заключен 17 мая. Сумма сделки оценивается в 1,55 млрд рублей. Сумма за земельный участок должна быть выплачена до 31 мая 2021 года. Заинтересованными сторонами в сделке указаны Дмитрий Пумпянский (владеет 97,79% акций в АО «Группа Синара»), АО «Группа Синара» (мажоритарный владелец «СКБ-Банка»).
Получить оперативные комментарии в пресс-службах «СКБ-Банка» и АО «Группа Синара» не удалось. Туда были отправлены запросы. Ответы получены не были.
Здание «Синара Центра» находится в одном из старейших архитектурных ансамблей Екатеринбурга XIX века, которые являются объектом культурного наследия регионального значения. До 90-х годов XX века здесь размещались медицинские учреждения. В 2016—2019 годах «Группа Синара» провела реконструкцию ансамбля на основе архивных чертежей и сохранившихся подлинных элементов. Сейчас в комплексе размещается галерея «Синара Арт», концертный зал «Синара Холл» и центр творческих инициатив «Полосатый кот».
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