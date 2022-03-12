ВСУ обстреляли больницу с пациентами в Волновахе. Есть погибшие

13 марта 2022 в 08:47 Размер текста - 17 +

На данный момент под завалами найдены тела шести гражданских и двух военных Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При отступлении из Волновахи украинские войска обстреляли больницу с пациентами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников медучреждения. Во время перестрелки с донецкими бойцами украинские военные использовали пациентов, в том числе рожениц, как «живой щит». «Прямой наводкой стреляли из танка. Зачем? Спросите у них! Они чай тут пили, [мы] кормили их, лечили… А они потом отъехали и начали лупить, и заходили смотреть, что тут творится», — цитирует РИА «Новости» одного из сотрудников больницы. В результате перестрелки погибли мирные жители. Сотрудники больницы и бойцы армии Донецкой народной республики насчитали как минимум шесть тел гражданских. Еще два трупа были одеты в форму вооруженных сил Украины. Данные не окончательные, поскольку завалы еще не разобраны. По словам сотрудника больницы, украинские военные, уходя, прикрывались пациентами, в том числе роженицами, как «живым щитом». Кроме того, они заминировали корпуса медучреждения. По словам сотрудника больницы, во время обстрела там прятались не только пациенты и врачи, но и жители близлежащих домов. По данным агентства, украинские военные вели обстрел из реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, прямо во дворе медучреждения стояли танки. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженные силы РФ не являются оккупантами. Военные уже взяли под контроль Херсон, пишут «Дни.ру». После стало известно, что бойцы Донецкой народной республики взяли под контроль Волноваху, сообщили в Минобороны РФ. Всего, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, силами Донбасса были освобождены 85 населенных пунктов, передает RT. Он уточнил, что на освобожденной территории требуется провести работы по разминированию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При отступлении из Волновахи украинские войска обстреляли больницу с пациентами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников медучреждения. Во время перестрелки с донецкими бойцами украинские военные использовали пациентов, в том числе рожениц, как «живой щит». «Прямой наводкой стреляли из танка. Зачем? Спросите у них! Они чай тут пили, [мы] кормили их, лечили… А они потом отъехали и начали лупить, и заходили смотреть, что тут творится», — цитирует РИА «Новости» одного из сотрудников больницы. В результате перестрелки погибли мирные жители. Сотрудники больницы и бойцы армии Донецкой народной республики насчитали как минимум шесть тел гражданских. Еще два трупа были одеты в форму вооруженных сил Украины. Данные не окончательные, поскольку завалы еще не разобраны. По словам сотрудника больницы, украинские военные, уходя, прикрывались пациентами, в том числе роженицами, как «живым щитом». Кроме того, они заминировали корпуса медучреждения. По словам сотрудника больницы, во время обстрела там прятались не только пациенты и врачи, но и жители близлежащих домов. По данным агентства, украинские военные вели обстрел из реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, прямо во дворе медучреждения стояли танки. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженные силы РФ не являются оккупантами. Военные уже взяли под контроль Херсон, пишут «Дни.ру». После стало известно, что бойцы Донецкой народной республики взяли под контроль Волноваху, сообщили в Минобороны РФ. Всего, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, силами Донбасса были освобождены 85 населенных пунктов, передает RT. Он уточнил, что на освобожденной территории требуется провести работы по разминированию.