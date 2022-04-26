В Молдавии экстренно собирают заседание Совета безопасности

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, кресло главы
Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности Молдавии Фото:
новость из сюжета
В Приднестровье прогремели мощные взрывы

Президент Молдавии Майя Санду созвала срочное заседание Высшего совета безопасности страны из-за инцидентов в Приднестровье. Об этом сообщается на официальном сайте президента Молдавии.

«Президент Республики Молдова Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе. Высший совет безопасности соберется в 13.00 в Президентуре», — сообщается на сайте президента Молдавии.

Ранее неизвестные из гранатометов обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья. После этого в МВД страны сообщили о серии взрывов в районе населенного пункта Маяк, пишет «Национальная служба новостей». Неизвестные взорвали две крупные вышки связи. СМИ сообщили, что также был нанесен удар по военному аэродрому в районе Тирасполя.

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Президент Молдавии Майя Санду созвала срочное заседание Высшего совета безопасности страны из-за инцидентов в Приднестровье. Об этом сообщается на официальном сайте президента Молдавии. «Президент Республики Молдова Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе. Высший совет безопасности соберется в 13.00 в Президентуре», — сообщается на сайте президента Молдавии. Ранее неизвестные из гранатометов обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья. После этого в МВД страны сообщили о серии взрывов в районе населенного пункта Маяк, пишет «Национальная служба новостей». Неизвестные взорвали две крупные вышки связи. СМИ сообщили, что также был нанесен удар по военному аэродрому в районе Тирасполя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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