В Молдавии экстренно собирают заседание Совета безопасности

26 апреля 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности Молдавии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Приднестровье прогремели мощные взрывы Президент Молдавии Майя Санду созвала срочное заседание Высшего совета безопасности страны из-за инцидентов в Приднестровье. Об этом сообщается на официальном сайте президента Молдавии. «Президент Республики Молдова Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе. Высший совет безопасности соберется в 13.00 в Президентуре», — сообщается на сайте президента Молдавии. Ранее неизвестные из гранатометов обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья. После этого в МВД страны сообщили о серии взрывов в районе населенного пункта Маяк, пишет «Национальная служба новостей». Неизвестные взорвали две крупные вышки связи. СМИ сообщили, что также был нанесен удар по военному аэродрому в районе Тирасполя. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент Молдавии Майя Санду созвала срочное заседание Высшего совета безопасности страны из-за инцидентов в Приднестровье. Об этом сообщается на официальном сайте президента Молдавии. «Президент Республики Молдова Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе. Высший совет безопасности соберется в 13.00 в Президентуре», — сообщается на сайте президента Молдавии. Ранее неизвестные из гранатометов обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья. После этого в МВД страны сообщили о серии взрывов в районе населенного пункта Маяк, пишет «Национальная служба новостей». Неизвестные взорвали две крупные вышки связи. СМИ сообщили, что также был нанесен удар по военному аэродрому в районе Тирасполя.