Вице-премьер: РФ не будет переходить на оплату нефти в рублях

Россия не планирует переходить на оплату экспорта нефти в рублях. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Нет, пока нет. У нас в газовой отрасли один экспортер, в нефтяной отрасли у нас экспортеров много. Здесь рынок достаточно либерализованный, поэтому там гораздо сложнее реализовать такой механизм», — отметил Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Евросоюз в июне одобрил шестой пакет санкций, предполагающий частичный запрет нефти из России. Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков предупредил, что в ближайшие месяцы может подорожать нефть марки Brent в случае введения санкций на перевозку и страхование нефтепродуктов.
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