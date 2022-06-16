Вице-премьер: РФ не будет переходить на оплату нефти в рублях 16 июня 2022 в 21:22 Размер текста - 17 + Новак рассказал об оплате экспорта нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Россия не планирует переходить на оплату экспорта нефти в рублях. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Нет, пока нет. У нас в газовой отрасли один экспортер, в нефтяной отрасли у нас экспортеров много. Здесь рынок достаточно либерализованный, поэтому там гораздо сложнее реализовать такой механизм», — отметил Новак в интервью телеканалу «Россия 24». Евросоюз в июне одобрил шестой пакет санкций, предполагающий частичный запрет нефти из России. Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков предупредил, что в ближайшие месяцы может подорожать нефть марки Brent в случае введения санкций на перевозку и страхование нефтепродуктов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Россия не планирует переходить на оплату экспорта нефти в рублях. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Нет, пока нет. У нас в газовой отрасли один экспортер, в нефтяной отрасли у нас экспортеров много. Здесь рынок достаточно либерализованный, поэтому там гораздо сложнее реализовать такой механизм», — отметил Новак в интервью телеканалу «Россия 24». Евросоюз в июне одобрил шестой пакет санкций, предполагающий частичный запрет нефти из России. Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков предупредил, что в ближайшие месяцы может подорожать нефть марки Brent в случае введения санкций на перевозку и страхование нефтепродуктов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям