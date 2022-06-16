Вице-премьер: РФ не будет переходить на оплату нефти в рублях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтяная буровая. Ноябрьск, облака, нефть, буровая вышка, водоем, отражение, нефтяная вышка, добыча нефти
Новак рассказал об оплате экспорта нефти Фото:
новость из сюжета
Россия отказалась продавать газ за валюту

Россия не планирует переходить на оплату экспорта нефти в рублях. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Нет, пока нет. У нас в газовой отрасли один экспортер, в нефтяной отрасли у нас экспортеров много. Здесь рынок достаточно либерализованный, поэтому там гораздо сложнее реализовать такой механизм», — отметил Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Евросоюз в июне одобрил шестой пакет санкций, предполагающий частичный запрет нефти из России. Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков предупредил, что в ближайшие месяцы может подорожать нефть марки Brent в случае введения санкций на перевозку и страхование нефтепродуктов.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Россия не планирует переходить на оплату экспорта нефти в рублях. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Нет, пока нет. У нас в газовой отрасли один экспортер, в нефтяной отрасли у нас экспортеров много. Здесь рынок достаточно либерализованный, поэтому там гораздо сложнее реализовать такой механизм», — отметил Новак в интервью телеканалу «Россия 24». Евросоюз в июне одобрил шестой пакет санкций, предполагающий частичный запрет нефти из России. Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков предупредил, что в ближайшие месяцы может подорожать нефть марки Brent в случае введения санкций на перевозку и страхование нефтепродуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...