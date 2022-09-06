Украинский министр Сольский: Киеву нужен год, чтобы вывезти все зерно

06 сентября 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

Украина рассчитывает вывезти все зерно в течение года Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украина рассчитывает вывезти все зерно в течение года. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский. «Мы рассчитываем завершить все поставки зерна по зерновому коридору в течение года. <…> По состоянию на 1 июля у нас было около 22 миллионов тонн зерна, но затем начался сбор урожая этого года. На сегодняшний день мы собрали 26 миллионов тонн из ожидаемых 67», — сказал Сольский в интервью турецкой газете Dunya. По его словам, большую часть составляют кукуруза (973 000 тонн), пшеница (221 700 тонн) и подсолнечное масло (54 299 тонн). Всего «зерновой коридор» превышает 1,5 миллиона тонн. 22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Соглашение по экспорту зерна из Украины предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Первое судно с зерном покинуло порт Одессы 1 августа.

Украина рассчитывает вывезти все зерно в течение года. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский. «Мы рассчитываем завершить все поставки зерна по зерновому коридору в течение года. <…> По состоянию на 1 июля у нас было около 22 миллионов тонн зерна, но затем начался сбор урожая этого года. На сегодняшний день мы собрали 26 миллионов тонн из ожидаемых 67», — сказал Сольский в интервью турецкой газете Dunya. По его словам, большую часть составляют кукуруза (973 000 тонн), пшеница (221 700 тонн) и подсолнечное масло (54 299 тонн). Всего «зерновой коридор» превышает 1,5 миллиона тонн. 22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Соглашение по экспорту зерна из Украины предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Первое судно с зерном покинуло порт Одессы 1 августа.