Украинский министр Сольский: Киеву нужен год, чтобы вывезти все зерно

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Погрузка зерна пшенницы в сухогрузы в международном, мультимодальном порту Ростова на Дону, для экспорта в Турцию, пшеница, зерно, погрузка
Украина рассчитывает вывезти все зерно в течение года Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украина рассчитывает вывезти все зерно в течение года. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.

«Мы рассчитываем завершить все поставки зерна по зерновому коридору в течение года. <…> По состоянию на 1 июля у нас было около 22 миллионов тонн зерна, но затем начался сбор урожая этого года. На сегодняшний день мы собрали 26 миллионов тонн из ожидаемых 67», — сказал Сольский в интервью турецкой газете Dunya. По его словам, большую часть составляют кукуруза (973 000 тонн), пшеница (221 700 тонн) и подсолнечное масло (54 299 тонн). Всего «зерновой коридор» превышает 1,5 миллиона тонн.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Соглашение по экспорту зерна из Украины предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Первое судно с зерном покинуло порт Одессы 1 августа.

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Украина рассчитывает вывезти все зерно в течение года. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский. «Мы рассчитываем завершить все поставки зерна по зерновому коридору в течение года. <…> По состоянию на 1 июля у нас было около 22 миллионов тонн зерна, но затем начался сбор урожая этого года. На сегодняшний день мы собрали 26 миллионов тонн из ожидаемых 67», — сказал Сольский в интервью турецкой газете Dunya. По его словам, большую часть составляют кукуруза (973 000 тонн), пшеница (221 700 тонн) и подсолнечное масло (54 299 тонн). Всего «зерновой коридор» превышает 1,5 миллиона тонн. 22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Соглашение по экспорту зерна из Украины предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Первое судно с зерном покинуло порт Одессы 1 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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