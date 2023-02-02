Bild: армия РФ готовится к новому наступлению по стратегии ЧВК «Вагнер»

03 февраля 2023 в 00:08 Размер текста - 17 +

Стратегия вагнеровцев доказала свою эффективность в Бахмуте, почеркнул обозреватель Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ на Украине готовятся к новому наступлению по стратегии частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Такое предположение сделал немецкий военный эксперт Юлиан Репке. По его мнению, на данный момент несколько тысяч российских солдат проходят подготовку не для ведения боевых действий в составе батальона, а для проведения операций только в составе роты. «Чтобы наступать небольшими группами по 25-50 человек, а не как прежде — сомкнутыми отрядами по 250-1000 солдат», — пишет обозреватель в статье для Bild. Репке называет это «стратегией Вагнера», отмечая, что она была признана успешной в районах Соледара и Бахмута (Артемовска). Поэтому эффективные методы, по мнению эксперта, планируют взять на вооружение штурмовые отряды основной армии. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Активное участие в освобождении Бахмута принимают бойцы ЧВК «Вагнер». В январе основатель компании Евгений Пригожин заявил о полном взятии Соледара. Теперь Вооруженные силы Украины опасаются суперквалифицированных военных РФ, которые приходят на помощь штурмовым подразделениям ЧВК «Вагнер» и могут спровоцировать украинское командование на отвод своих сил из Бахмута, чтобы избежать окружения.

Вооруженные силы РФ на Украине готовятся к новому наступлению по стратегии частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Такое предположение сделал немецкий военный эксперт Юлиан Репке. По его мнению, на данный момент несколько тысяч российских солдат проходят подготовку не для ведения боевых действий в составе батальона, а для проведения операций только в составе роты. «Чтобы наступать небольшими группами по 25-50 человек, а не как прежде — сомкнутыми отрядами по 250-1000 солдат», — пишет обозреватель в статье для Bild. Репке называет это «стратегией Вагнера», отмечая, что она была признана успешной в районах Соледара и Бахмута (Артемовска). Поэтому эффективные методы, по мнению эксперта, планируют взять на вооружение штурмовые отряды основной армии. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Активное участие в освобождении Бахмута принимают бойцы ЧВК «Вагнер». В январе основатель компании Евгений Пригожин заявил о полном взятии Соледара. Теперь Вооруженные силы Украины опасаются суперквалифицированных военных РФ, которые приходят на помощь штурмовым подразделениям ЧВК «Вагнер» и могут спровоцировать украинское командование на отвод своих сил из Бахмута, чтобы избежать окружения.