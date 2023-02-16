В США признали провал запрета на технологии для России

Bloomberg: Россия использует посредников для получения необходимых технологий

16 февраля 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Россия обходит западный запрет на технологии, заявила Теа Кендлер Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия научилась обходить запрет Запада на продажу некоторых видов технологий. Москва использует посредников для получения нужного оборудования. Такое признание сделала помощник министра торговли США Теа Кендлер. «Россия продолжает получать иностранные чипы и технологии через посредников: Иран, Китай, Северная Корея. Москва старается компенсировать потери, вызванные уходом западных компаний с их рынка», — цитирует Теу Кендлер издание Bloomberg. Ранее страны «Большой семерки» обсуждали возможность введения санкций против Ирана, Китая и Северной Кореи, которые, по мнению стран G7, поставляют военные технологии и чипы России, передает RT. Пакет ограничительных мер планируют согласовать к 24 февраля 2023 года, уточняет Life .

Россия научилась обходить запрет Запада на продажу некоторых видов технологий. Москва использует посредников для получения нужного оборудования. Такое признание сделала помощник министра торговли США Теа Кендлер. «Россия продолжает получать иностранные чипы и технологии через посредников: Иран, Китай, Северная Корея. Москва старается компенсировать потери, вызванные уходом западных компаний с их рынка», — цитирует Теу Кендлер издание Bloomberg. Ранее страны «Большой семерки» обсуждали возможность введения санкций против Ирана, Китая и Северной Кореи, которые, по мнению стран G7, поставляют военные технологии и чипы России, передает RT. Пакет ограничительных мер планируют согласовать к 24 февраля 2023 года, уточняет Life.