В США признали провал запрета на технологии для России

Россия научилась обходить запрет Запада на продажу некоторых видов технологий. Москва использует посредников для получения нужного оборудования. Такое признание сделала помощник министра торговли США Теа Кендлер.
«Россия продолжает получать иностранные чипы и технологии через посредников: Иран, Китай, Северная Корея. Москва старается компенсировать потери, вызванные уходом западных компаний с их рынка», — цитирует Теу Кендлер издание Bloomberg.
Ранее страны «Большой семерки» обсуждали возможность введения санкций против Ирана, Китая и Северной Кореи, которые, по мнению стран G7, поставляют военные технологии и чипы России, передает RT. Пакет ограничительных мер планируют согласовать к 24 февраля 2023 года, уточняет
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