В Думе оценили риски срыва поступлений доходов от утильсбора в федеральный бюджет

Комитет Госдумы по экологии предупредил о рисках недополучения запланированных доходов от утилизационного сбора в федеральный бюджет на 2026-2028 годы. В заключении на проект бюджета отмечается, что прогнозы Минфина не учитывают текущее падение производства автомобилей в России.
«Принимая во внимание, что в 2025 году производство легковых автомобилей в России упало в годовом выражении на 2,9%, грузовиков — на 28,7%, автобусов — на 37,1%... комитет отмечает риски недополучения прогнозируемых параметров дохода от утилизационного сбора, несмотря на планируемую правительством индексацию ставок», — передает информацию Интерфакс.
Согласно проекту федерального бюджета, поступления от утилизационного сбора должны составить в 2026 году 1,65 трлн рублей, в 2027 году — около 2 трлн рублей, в 2028 году — около 2,3 трлн рублей. Общий объем планируемых поступлений за трехлетний период превышает 5,9 трлн рублей.
В комитете указывают, что в 2025 году оценка поступлений от утильсбора уже была скорректирована с 1,6 трлн рублей до 1,1 трлн рублей. Падение производства автомобилей и более низкие, чем ожидалось, объемы импорта создают угрозу для выполнения новых бюджетных прогнозов.
Утилизационный сбор действует в России с 2012 года. Автопроизводители, имеющие специальные инвестиционные контракты, получают субсидии, которые частично или полностью компенсируют уплаченный сбор в зависимости от уровня локализации производства.
Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что более 73% автомобилей в 2025 году были ввезены физлицами по льготной ставке утильсбора, что способствовало широкому использованию «серых» схем импорта и снижению доходов бюджета. Из-за этого Минпромторг уже был вынужден сократить финансирование поддержки автопрома и других отраслей более чем на 110 млрд рублей, а в ближайшее время может быть урезано еще 124 млрд рублей.
