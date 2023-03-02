В США вскрыли конфликт между Зеленским и командующим операцией в Донбассе

19fortyfive: Зеленский уволил командующего операцией в Донбассе из-за разногласий
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Между Зеленским и Москалевым произошел конфликт из-за Донбасса, заявил Джек Бакби Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из-за разногласий в военному руководстве президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего операцией в Донбассе Эдуарда Москалева. Об этом сообщил американский обозреватель Джек Бакби.

«Хотя Киев не предложил объяснения смещению Москалева, это может быть частью усилий по переосмыслению подхода Украины к защите от российских сил в Донбассе», — написал Джек Бакби в своем материале на 19fortyfive. Он также отметил, что не стоит исключать серьезных разногласий между Москалевым и Зеленским. Обозреватель обратил свое внимание на то, что смещение Москалева осталось незамеченным в социальных сетях.

Свою должность Москалев получил 15 марта 2022 года. В понедельник, 27 февраля, RT сообщил, что Зеленский уволил Эдуарда Москалева с должности командующего «операцией объединенных сил», которая участвует в боях в Донбассе.

Сейчас самые активные боевые действия происходят на бахмутском направлении, в ДНР. Отряд ЧВК «Вагнер» почти достиг центра города в ходе уличных боев.

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Из-за разногласий в военному руководстве президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего операцией в Донбассе Эдуарда Москалева. Об этом сообщил американский обозреватель Джек Бакби. «Хотя Киев не предложил объяснения смещению Москалева, это может быть частью усилий по переосмыслению подхода Украины к защите от российских сил в Донбассе», — написал Джек Бакби в своем материале на 19fortyfive. Он также отметил, что не стоит исключать серьезных разногласий между Москалевым и Зеленским. Обозреватель обратил свое внимание на то, что смещение Москалева осталось незамеченным в социальных сетях. Свою должность Москалев получил 15 марта 2022 года. В понедельник, 27 февраля, RT сообщил, что Зеленский уволил Эдуарда Москалева с должности командующего «операцией объединенных сил», которая участвует в боях в Донбассе. Сейчас самые активные боевые действия происходят на бахмутском направлении, в ДНР. Отряд ЧВК «Вагнер» почти достиг центра города в ходе уличных боев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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