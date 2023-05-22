В России замедлят рост цен на бензин

Идея правительства позволит обойти потолок цен на нефть

22 мая 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

В РФ начнут производить компоненты для нефтеперерабатывающих заводов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти заменят импортные компоненты для производства бензина и дизельного топлива, чтобы минимизировать рост цен на заправках. Так эксперты объяснили URA.RU заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на оперативном совещании с вице-премьерами 22 мая. По словам аналитиков, наличие собственных заводов сократит риски ограничения поставок продуктов для нефтегазохимической отрасли и поможет обойти санкции США и ЕС на экспорт нефти и газа. Российские власти будут использовать природное сырье, включая нефть и газ, расположенное в полярных широтах, заявил глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами. Для их переработки будут создаваться современные производства. «Мы расширяем поддержку развития нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне, в непосредственной близости от ресурсной базы. Такое решение обеспечит мультипликативный эффект для целого ряда смежных отраслей. Это будет способствовать также долговременному экономическому росту. Соответствующая „дорожная карта“ утверждена», — сказал Мишустин. Новые заводы в сфере нефтегазохимии стимулируют экономический рост, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам вице-премьера Александра Новака, продукция нефтегазохимической отрасли используется в повседневной жизни и в высокотехнологичных отраслях промышленности. Из пластика делают товары народного потребления, оборудование для предприятий. «Сегодня значительная часть нефтехимической продукции все еще поставляется из-за рубежа. Важнейшей задачей является обеспечить замещение этого импорта. Для этого необходимо развивать производство крупно-, средне- и мелкотоннажной нефтехимии, обеспечить технологический суверенитет в этом сегменте промышленности», — уточнил Новак. Мишустин поручил использовать отечественный научный потенциал для укрепления технологического суверенитета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти для стимулирования отрасли обещают развивать транспортно-логистическую инфраструктуру, локализировать выпуск оборудования, экспериментировать с введением маркировки товарных масел и смазок, создавать механизмы развития нефтегазохимических кластеров, в том числе в Арктической зоне и на Дальнем Востоке. «Это позволит направить дополнительные ресурсы на проекты по производству малотоннажной и среднетоннажной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечит импортозамещение нефтехимической продукции на внутреннем рынке, а также способствует росту несырьевого экспорта», — подчеркнул Новак. Мишустин поручил использовать отечественный научный и производственный потенциал. Разработки должны быть максимально эффективно применены для укрепления технологического суверенитета страны, уверен премьер. Россия пытается сохранить доступность бензина, дизельного топлива и не допустить роста цен на них, считают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Строительство собственных нефте- и газоперерабатывающих заводов позволит избежать проблем с доступностью бензина и дизельного топлива, которые являются основой производства, отмечает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев. «Наличие и стоимость бензина влияет на все сферы жизни, включая возможность пользоваться автомобилем, обеспечивать доставку товаров и услуг, обеспечивать работу жилищно-коммунального комплекса и промышленности. Есть предприятия, которым жизненно необходимы продукты нефтегазохимии. Например, Россия может в ближайшие годы стать крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), но для этого необходимы корабли. Большинство вопросов по производству судов решено, но теплоизоляцию поставляет Южная Корея, которая находится под протекторатом США. Поставки могут прерваться», — рассказал собеседник. В России создадут производства газо- и нефтехимических продуктов для собственных нужд, чтобы заменить импортные продукты, поставки по которым ограничены или находятся под угрозой, объясняет эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Если у нас не будет своей химии, то многие продукты подорожают, а возможно станут ниже качеством. Перерабатывающие предприятия в сфере нефти и газа — залог достатка практически всего, подчеркивают аналитики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Перерабатывающие предприятия — это гарантия достатка всего, вплоть до пластика. Например, до 2000 годов мы импортировали пластик для окон, хотя он сделан из нашей нефти. Сейчас мы производим пластик — обеспечиваем внутренний рынок и готовимся экспортировать. Если мы будем продавать продукты переработки на внешних рынках, то сможем обходить санкции. Ограничение по продаже нефти по 60 долларов за баррель на стадии перевозки можно будет преодолеть», — пояснил эксперт. Статья по теме Россия обойдет потолок цен на нефть, установленный Евросоюзом Товары нефтегазохимической промышленности высоко котируются на мировом рынке, согласен директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Создание собственных продуктов — долгий процесс. Это может занять годы. Потребуются большие затраты. Зато предприятия смогут работать на внутренний рынок и за счет увеличения числа продукции, конкуренции на рынке, товары станут дешевле. Избыток можно вывозить», — резюмировал экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти заменят импортные компоненты для производства бензина и дизельного топлива, чтобы минимизировать рост цен на заправках. Так эксперты объяснили URA.RU заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на оперативном совещании с вице-премьерами 22 мая. По словам аналитиков, наличие собственных заводов сократит риски ограничения поставок продуктов для нефтегазохимической отрасли и поможет обойти санкции США и ЕС на экспорт нефти и газа. Российские власти будут использовать природное сырье, включая нефть и газ, расположенное в полярных широтах, заявил глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами. Для их переработки будут создаваться современные производства. «Мы расширяем поддержку развития нефтегазохимических кластеров в Арктической зоне, в непосредственной близости от ресурсной базы. Такое решение обеспечит мультипликативный эффект для целого ряда смежных отраслей. Это будет способствовать также долговременному экономическому росту. Соответствующая „дорожная карта“ утверждена», — сказал Мишустин. По словам вице-премьера Александра Новака, продукция нефтегазохимической отрасли используется в повседневной жизни и в высокотехнологичных отраслях промышленности. Из пластика делают товары народного потребления, оборудование для предприятий. «Сегодня значительная часть нефтехимической продукции все еще поставляется из-за рубежа. Важнейшей задачей является обеспечить замещение этого импорта. Для этого необходимо развивать производство крупно-, средне- и мелкотоннажной нефтехимии, обеспечить технологический суверенитет в этом сегменте промышленности», — уточнил Новак. Власти для стимулирования отрасли обещают развивать транспортно-логистическую инфраструктуру, локализировать выпуск оборудования, экспериментировать с введением маркировки товарных масел и смазок, создавать механизмы развития нефтегазохимических кластеров, в том числе в Арктической зоне и на Дальнем Востоке. «Это позволит направить дополнительные ресурсы на проекты по производству малотоннажной и среднетоннажной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечит импортозамещение нефтехимической продукции на внутреннем рынке, а также способствует росту несырьевого экспорта», — подчеркнул Новак. Мишустин поручил использовать отечественный научный и производственный потенциал. Разработки должны быть максимально эффективно применены для укрепления технологического суверенитета страны, уверен премьер. Строительство собственных нефте- и газоперерабатывающих заводов позволит избежать проблем с доступностью бензина и дизельного топлива, которые являются основой производства, отмечает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев. «Наличие и стоимость бензина влияет на все сферы жизни, включая возможность пользоваться автомобилем, обеспечивать доставку товаров и услуг, обеспечивать работу жилищно-коммунального комплекса и промышленности. Есть предприятия, которым жизненно необходимы продукты нефтегазохимии. Например, Россия может в ближайшие годы стать крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), но для этого необходимы корабли. Большинство вопросов по производству судов решено, но теплоизоляцию поставляет Южная Корея, которая находится под протекторатом США. Поставки могут прерваться», — рассказал собеседник. Перерабатывающие предприятия — это гарантия достатка всего, вплоть до пластика. Например, до 2000 годов мы импортировали пластик для окон, хотя он сделан из нашей нефти. Сейчас мы производим пластик — обеспечиваем внутренний рынок и готовимся экспортировать. Если мы будем продавать продукты переработки на внешних рынках, то сможем обходить санкции. Ограничение по продаже нефти по 60 долларов за баррель на стадии перевозки можно будет преодолеть», — пояснил эксперт. Товары нефтегазохимической промышленности высоко котируются на мировом рынке, согласен директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Создание собственных продуктов — долгий процесс. Это может занять годы. Потребуются большие затраты. Зато предприятия смогут работать на внутренний рынок и за счет увеличения числа продукции, конкуренции на рынке, товары станут дешевле. Избыток можно вывозить», — резюмировал экономист.