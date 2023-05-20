Кадыров назвал неожиданный инструмент наказания для G7

Кадыров: Зеленский является «санкционным инструментом наказания» для G7

20 мая 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров назвал Владимира Зеленского «наказанием» для G7 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что президент Украины Владимир Зеленский является «санкционным инструментом наказаний» для стран «Большой семерки». По его словам, главы Северно-Кавказского федерального округа (СКФО) приняли свой пакет санкций против G7, куда Зеленский не попал. «Приняли полнообъемный пакет санкций СКФО против враждебных стран G7. Ограничения не коснулись только одного Зеленского. Эта никчемная личность сама и есть наш санкционный инструмент наказания, который мы единогласно передаем странам G7 в качестве меры экономического обременения», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что лидеры стран «Большой семерки» отказались от любых вариантов по началу переговоров с Украиной. При этом издание Corriere della Sera подчеркивало, что «Большая семерка» продолжит оказывать поддержку Владимиру Зеленскому, принимая во внимание только его план дальнейшего разрешения конфликта с Россией.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что президент Украины Владимир Зеленский является «санкционным инструментом наказаний» для стран «Большой семерки». По его словам, главы Северно-Кавказского федерального округа (СКФО) приняли свой пакет санкций против G7, куда Зеленский не попал. «Приняли полнообъемный пакет санкций СКФО против враждебных стран G7. Ограничения не коснулись только одного Зеленского. Эта никчемная личность сама и есть наш санкционный инструмент наказания, который мы единогласно передаем странам G7 в качестве меры экономического обременения», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что лидеры стран «Большой семерки» отказались от любых вариантов по началу переговоров с Украиной. При этом издание Corriere della Sera подчеркивало, что «Большая семерка» продолжит оказывать поддержку Владимиру Зеленскому, принимая во внимание только его план дальнейшего разрешения конфликта с Россией.