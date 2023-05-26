FAZ: Украина попросила у Германии ракеты Taurus, способные долететь до Москвы

27 мая 2023 в 07:47 Размер текста - 17 +

В Германии опасаются, что Киев станет неразумно использовать ракеты Taurus Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина запросила у Германии крылатые ракеты Taurus, которые способны долететь до Москвы. Об этом написали в Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на осведомленные источники. «Президент [Украины] Владимир Зеленский уже говорил об этом (о передаче крылатых ракет — прим. URA.RU) канцлеру [ФРГ] Олафу Шольцу во время своего визита в Берлин в начале мая. Представитель канцлера не хочет это комментировать, однако федеральное министерство обороны подтверждает, что Украина запросила Taurus», — указали в материале . При этом ракета имеет дальность действия 500 километров, что позволит ей долететь с украинской границы до Москвы. Поэтому некоторые опасаются, что неразумное использование Taurus Киевом может привести к эскалации, говорится в статье. Ранее депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил о необходимости предоставить Украине 150 ракет Taurus, пишет MK.RU . Позже военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU заявил, что поставка такого вооружения может представлять угрозу для российских регионов.

Украина запросила у Германии крылатые ракеты Taurus, которые способны долететь до Москвы. Об этом написали в Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на осведомленные источники. «Президент [Украины] Владимир Зеленский уже говорил об этом (о передаче крылатых ракет — прим. URA.RU) канцлеру [ФРГ] Олафу Шольцу во время своего визита в Берлин в начале мая. Представитель канцлера не хочет это комментировать, однако федеральное министерство обороны подтверждает, что Украина запросила Taurus», — указали в материале. При этом ракета имеет дальность действия 500 километров, что позволит ей долететь с украинской границы до Москвы. Поэтому некоторые опасаются, что неразумное использование Taurus Киевом может привести к эскалации, говорится в статье. Ранее депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил о необходимости предоставить Украине 150 ракет Taurus, пишет MK.RU. Позже военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU заявил, что поставка такого вооружения может представлять угрозу для российских регионов.