26 мая 2023

FAZ: Украина попросила у Германии ракеты Taurus, способные долететь до Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
В Германии опасаются, что Киев станет неразумно использовать ракеты Taurus Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина запросила у Германии крылатые ракеты Taurus, которые способны долететь до Москвы. Об этом написали в Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на осведомленные источники.

«Президент [Украины] Владимир Зеленский уже говорил об этом (о передаче крылатых ракет — прим. URA.RU) канцлеру [ФРГ] Олафу Шольцу во время своего визита в Берлин в начале мая. Представитель канцлера не хочет это комментировать, однако федеральное министерство обороны подтверждает, что Украина запросила Taurus», — указали в материале.

При этом ракета имеет дальность действия 500 километров, что позволит ей долететь с украинской границы до Москвы. Поэтому некоторые опасаются, что неразумное использование Taurus Киевом может привести к эскалации, говорится в статье.

Ранее депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил о необходимости предоставить Украине 150 ракет Taurus, пишет MK.RU. Позже военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU заявил, что поставка такого вооружения может представлять угрозу для российских регионов.

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Украина запросила у Германии крылатые ракеты Taurus, которые способны долететь до Москвы. Об этом написали в Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на осведомленные источники. «Президент [Украины] Владимир Зеленский уже говорил об этом (о передаче крылатых ракет — прим. URA.RU) канцлеру [ФРГ] Олафу Шольцу во время своего визита в Берлин в начале мая. Представитель канцлера не хочет это комментировать, однако федеральное министерство обороны подтверждает, что Украина запросила Taurus», — указали в материале. При этом ракета имеет дальность действия 500 километров, что позволит ей долететь с украинской границы до Москвы. Поэтому некоторые опасаются, что неразумное использование Taurus Киевом может привести к эскалации, говорится в статье. Ранее депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил о необходимости предоставить Украине 150 ракет Taurus, пишет MK.RU. Позже военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU заявил, что поставка такого вооружения может представлять угрозу для российских регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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