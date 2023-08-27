Белоруссия предложила созвать саммит БРИКС-ЕАЭС-ШОС

Власти Белоруссии предложили устроить общий саммит стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.
«Мы в ходе саммита озвучили инициативу нашего президента, которая была выдвинута на саммите ЕАЭС в Бишкеке в декабре прошлого года, о подготовке и проведении саммита БРИКС-ЕАЭС-ШОС. Уверены, что такая инициатива получит развитие и позволит лидерам этих объединений обсудить объединительную повестку дня», — сказал в эфире Общенационального телевидения Беларуси министр Алейник.
По его словам, саммит поможет направить страны к развитию устойчивой экономики. Также появится возможность создания лучших условий для торговли, благосостояния граждан и стран.
Ранее стало известно, что БРИКС будет расширяться, принимая шесть новых стран. В организацию вступят Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия. Это позволит БРИКС увеличить экономический вес организации. Еще это может усилить влияние России на другие страны, входящие в союз.
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