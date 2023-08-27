27 августа 2023

Белоруссия предложила созвать саммит БРИКС-ЕАЭС-ШОС

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Челябинск, выездное заседание секретаря совета безопасности
Министр Белоруссии Алейник заявил, что саммит позволит лидерам обсудить объединительную повестку дня Фото:

Власти Белоруссии предложили устроить общий саммит стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

«Мы в ходе саммита озвучили инициативу нашего президента, которая была выдвинута на саммите ЕАЭС в Бишкеке в декабре прошлого года, о подготовке и проведении саммита БРИКС-ЕАЭС-ШОС. Уверены, что такая инициатива получит развитие и позволит лидерам этих объединений обсудить объединительную повестку дня», — сказал в эфире Общенационального телевидения Беларуси министр Алейник.

По его словам, саммит поможет направить страны к развитию устойчивой экономики. Также появится возможность создания лучших условий для торговли, благосостояния граждан и стран.

Ранее стало известно, что БРИКС будет расширяться, принимая шесть новых стран. В организацию вступят Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия. Это позволит БРИКС увеличить экономический вес организации. Еще это может усилить влияние России на другие страны, входящие в союз.

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Власти Белоруссии предложили устроить общий саммит стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. «Мы в ходе саммита озвучили инициативу нашего президента, которая была выдвинута на саммите ЕАЭС в Бишкеке в декабре прошлого года, о подготовке и проведении саммита БРИКС-ЕАЭС-ШОС. Уверены, что такая инициатива получит развитие и позволит лидерам этих объединений обсудить объединительную повестку дня», — сказал в эфире Общенационального телевидения Беларуси министр Алейник. По его словам, саммит поможет направить страны к развитию устойчивой экономики. Также появится возможность создания лучших условий для торговли, благосостояния граждан и стран. Ранее стало известно, что БРИКС будет расширяться, принимая шесть новых стран. В организацию вступят Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия. Это позволит БРИКС увеличить экономический вес организации. Еще это может усилить влияние России на другие страны, входящие в союз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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