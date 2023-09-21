Студентам очных отделений предложили совмещать учебу с работой

Комиссия Госсовета предложила разрешить студентам-очникам работать с 3-го курса

22 сентября 2023 в 01:46 Размер текста - 17 +

В Госсовете предложили студентам-очникам совмещать работу и учебу Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России студентам очных отделений могут разрешить совмещать учебу с работой. Это предложение озвучил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию рынка труда в РФ. «Предусмотреть возможность совмещения студентам вузов, начиная с третьего курса, обучения с реальной производственной деятельностью. Не как сейчас, чтобы прийти на работу с третьего курса и перейти на заочную форму обучения, а оставаясь на очной форме обучения», — передает ТАСС высказывание Развожаева. Трансляция Госсовета была на телеканале «Россия-24». По словам Развожаева, в период пандемии коронавируса студенты медицинских вузов приходили работать в больницы. Он добавил, что такая практика помогла решить кадровую проблему в медучреждениях. Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предложил решить проблему нехватки кадров в РФ путем привлечения людей из регионов с избыточной занятостью в регионы, где наблюдается недостаток рабочей силы. Аналогичная методика решения вопроса с дефицитом кадров применялась и в СССР.

В России студентам очных отделений могут разрешить совмещать учебу с работой. Это предложение озвучил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию рынка труда в РФ. «Предусмотреть возможность совмещения студентам вузов, начиная с третьего курса, обучения с реальной производственной деятельностью. Не как сейчас, чтобы прийти на работу с третьего курса и перейти на заочную форму обучения, а оставаясь на очной форме обучения», — передает ТАСС высказывание Развожаева. Трансляция Госсовета была на телеканале «Россия-24». По словам Развожаева, в период пандемии коронавируса студенты медицинских вузов приходили работать в больницы. Он добавил, что такая практика помогла решить кадровую проблему в медучреждениях. Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предложил решить проблему нехватки кадров в РФ путем привлечения людей из регионов с избыточной занятостью в регионы, где наблюдается недостаток рабочей силы. Аналогичная методика решения вопроса с дефицитом кадров применялась и в СССР.