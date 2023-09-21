Студентам очных отделений предложили совмещать учебу с работой

В России студентам очных отделений могут разрешить совмещать учебу с работой. Это предложение озвучил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию рынка труда в РФ.
«Предусмотреть возможность совмещения студентам вузов, начиная с третьего курса, обучения с реальной производственной деятельностью. Не как сейчас, чтобы прийти на работу с третьего курса и перейти на заочную форму обучения, а оставаясь на очной форме обучения», — передает ТАСС высказывание Развожаева. Трансляция Госсовета была на телеканале «Россия-24».
По словам Развожаева, в период пандемии коронавируса студенты медицинских вузов приходили работать в больницы. Он добавил, что такая практика помогла решить кадровую проблему в медучреждениях.
Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предложил решить проблему нехватки кадров в РФ путем привлечения людей из регионов с избыточной занятостью в регионы, где наблюдается недостаток рабочей силы. Аналогичная методика решения вопроса с дефицитом кадров применялась и в СССР.
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