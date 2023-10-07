07 октября 2023

Посольство РФ прокомментировало возможное похищение россиянок в Израиле

Посольство РФ проверяет информацию о похищении россиянок в Израиле
© Служба новостей «URA.RU»
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У российского посольства на данный момент нет информации о похищении россиянок в Израиле Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Посольство России проверяет информацию о возможном похищении россиянок на фестивале электронной музыки Nature Party в Израиле. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что девушек с русскими фамилиями якобы похитили боевики ХАМАС на границе с сектором Газа.

«Посольство РФ проверяет информацию о возможном похищении россиянок боевиками ХАМАС в Израиле, на данный момент подтверждения нет», — заявили в пресс-службе посольства. Также неизвестно, есть ли у девушек гражданство России. По данным диппредставительства, они не состоят на учете в консульском отделе посольства РФ в Израиле.

Ранее сообщалось, что боевики группировки ХАМАС похитили 10 девушек в Израиле. Среди них якобы могли находиться две девушки с русскими фамилиями — Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. Откуда они приехали в Израиль и смогли ли выжить — неизвестно.

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Посольство России проверяет информацию о возможном похищении россиянок на фестивале электронной музыки Nature Party в Израиле. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что девушек с русскими фамилиями якобы похитили боевики ХАМАС на границе с сектором Газа. «Посольство РФ проверяет информацию о возможном похищении россиянок боевиками ХАМАС в Израиле, на данный момент подтверждения нет», — заявили в пресс-службе посольства. Также неизвестно, есть ли у девушек гражданство России. По данным диппредставительства, они не состоят на учете в консульском отделе посольства РФ в Израиле. Ранее сообщалось, что боевики группировки ХАМАС похитили 10 девушек в Израиле. Среди них якобы могли находиться две девушки с русскими фамилиями — Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. Откуда они приехали в Израиль и смогли ли выжить — неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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