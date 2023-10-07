Посольство РФ прокомментировало возможное похищение россиянок в Израиле

Посольство России проверяет информацию о возможном похищении россиянок на фестивале электронной музыки Nature Party в Израиле. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что девушек с русскими фамилиями якобы похитили боевики ХАМАС на границе с сектором Газа.
«Посольство РФ проверяет информацию о возможном похищении россиянок боевиками ХАМАС в Израиле, на данный момент подтверждения нет», — заявили в пресс-службе посольства. Также неизвестно, есть ли у девушек гражданство России. По данным диппредставительства, они не состоят на учете в консульском отделе посольства РФ в Израиле.
Ранее сообщалось, что боевики группировки ХАМАС похитили 10 девушек в Израиле. Среди них якобы могли находиться две девушки с русскими фамилиями — Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. Откуда они приехали в Израиль и смогли ли выжить — неизвестно.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.