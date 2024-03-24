Россиян предупредили об изменении правил сдачи экзамена в ГИБДД

25 марта 2024 в 05:01 Размер текста - 17 +

После трех неудачных попыток сдать на права в ГИБДД можно будет только через полгода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена по вождению в ГИБДД — будет увеличено количество допустимых штрафных баллов, а для задания «разворот» увеличат габариты. Однако есть и усложнение — увеличение срока между попытками сдачи на права. Об этом сообщила руководитель практики разрешения дорожных споров юридической компании «ШАГИ» Анна Канноева. «Будут введены новации… Увеличение количества штрафных баллов, которые можно получить в ходе практического экзамена. Вместо пяти баллов теперь можно будет набрать семь. Для выполнения упражнения „разворот в ограниченном пространстве“ увеличены габариты», — рассказала Анна Канноева агентству «Прайм». Она подчеркнула, что теперь разворот нужно будет осуществить в семиметровом коридоре вместо пятиметрового. Также с 1 апреля во время экзамена в машине разрешат сидеть представителям автошколы. По новым правилам, если три попытки подряд были неудачными, попробовать сдать заново можно будет только через полгода. Также гражданам, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, запретят допуск к сдаче экзаменов на год. Также с 1 апреля необходимо будет обменять иностранные права на российские, передает RT. Лицам, получившим ВНЖ или российское гражданство, необходимо сделать водительские права в течение одного года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена по вождению в ГИБДД — будет увеличено количество допустимых штрафных баллов, а для задания «разворот» увеличат габариты. Однако есть и усложнение — увеличение срока между попытками сдачи на права. Об этом сообщила руководитель практики разрешения дорожных споров юридической компании «ШАГИ» Анна Канноева. «Будут введены новации… Увеличение количества штрафных баллов, которые можно получить в ходе практического экзамена. Вместо пяти баллов теперь можно будет набрать семь. Для выполнения упражнения „разворот в ограниченном пространстве“ увеличены габариты», — рассказала Анна Канноева агентству «Прайм». Она подчеркнула, что теперь разворот нужно будет осуществить в семиметровом коридоре вместо пятиметрового. Также с 1 апреля во время экзамена в машине разрешат сидеть представителям автошколы. По новым правилам, если три попытки подряд были неудачными, попробовать сдать заново можно будет только через полгода. Также гражданам, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, запретят допуск к сдаче экзаменов на год. Также с 1 апреля необходимо будет обменять иностранные права на российские, передает RT. Лицам, получившим ВНЖ или российское гражданство, необходимо сделать водительские права в течение одного года.