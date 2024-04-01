Минобр Челябинской области отсудил у пермской учительницы миллион рублей

Министерство образования Челябинской области отсудило у педагога из Чайковского (Пермский край) один миллион рублей. Информация об этом размещена в картотеке Чайковского городского суда.
«В исковых требованиях минобразования Челябинской области указало, что пермячке был выплачен миллион рублей. Эта сумма предусмотрена областным правительством для педагогов, которые устраиваются работать в школы населенных пунктов с небольшим количеством человек. Так, пермячка стала победительницей в конкурсе и трудоустроилась в школу № 1 Кыштымского округа. По контракту женщина должна была отработать в этой школе не менее пяти лет, но она уволилась раньше положенного срока. Челябинские власти потребовали выплаченные деньги обратно», — сообщается в решении суда.
Во время судебного заседания присутствовал только представитель министерства. Уволившаяся учительница в суд не пришла, хотя о процессе уведомлялась. Судья Анастасия Грибанова удовлетворила иск челябинского министерства. Теперь пермячка должна будет выплатить областному минобразования миллион рублей и 13 тысяч госпошлины. Решение суда вступило в законную силу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.