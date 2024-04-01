Минобр Челябинской области отсудил у пермской учительницы миллион рублей

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Суд удовлетворил требования министерства образования Фото:

Министерство образования Челябинской области отсудило у педагога из Чайковского (Пермский край) один миллион рублей. Информация об этом размещена в картотеке Чайковского городского суда.

«В исковых требованиях минобразования Челябинской области указало, что пермячке был выплачен миллион рублей. Эта сумма предусмотрена областным правительством для педагогов, которые устраиваются работать в школы населенных пунктов с небольшим количеством человек. Так, пермячка стала победительницей в конкурсе и трудоустроилась в школу № 1 Кыштымского округа. По контракту женщина должна была отработать в этой школе не менее пяти лет, но она уволилась раньше положенного срока. Челябинские власти потребовали выплаченные деньги обратно», — сообщается в решении суда.

Во время судебного заседания присутствовал только представитель министерства. Уволившаяся учительница в суд не пришла, хотя о процессе уведомлялась. Судья Анастасия Грибанова удовлетворила иск челябинского министерства. Теперь пермячка должна будет выплатить областному минобразования миллион рублей и 13 тысяч госпошлины. Решение суда вступило в законную силу.

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Министерство образования Челябинской области отсудило у педагога из Чайковского (Пермский край) один миллион рублей. Информация об этом размещена в картотеке Чайковского городского суда. «В исковых требованиях минобразования Челябинской области указало, что пермячке был выплачен миллион рублей. Эта сумма предусмотрена областным правительством для педагогов, которые устраиваются работать в школы населенных пунктов с небольшим количеством человек. Так, пермячка стала победительницей в конкурсе и трудоустроилась в школу № 1 Кыштымского округа. По контракту женщина должна была отработать в этой школе не менее пяти лет, но она уволилась раньше положенного срока. Челябинские власти потребовали выплаченные деньги обратно», — сообщается в решении суда. Во время судебного заседания присутствовал только представитель министерства. Уволившаяся учительница в суд не пришла, хотя о процессе уведомлялась. Судья Анастасия Грибанова удовлетворила иск челябинского министерства. Теперь пермячка должна будет выплатить областному минобразования миллион рублей и 13 тысяч госпошлины. Решение суда вступило в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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