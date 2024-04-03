Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

03 апреля 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Апелляционную жалобу защиты оставили без удовлетворения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Арест 62-летнего Исроила Исламова, являющегося фигурантом по делу о теракте в концертном зале «Крокус Холл Сити», полностью законен. Такое решение выдал Мосгорсуд в ответ на обжалование приговора фигурантом дела (Исроилом). «Постановление <…> отношении Исломова Исроила оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — огласил судья. Сообщение передает РИА Новости. Исроил является отцом двоих детей, которых тоже задержали по подозрению в участии в теракте — Диловара и Аминчона Исламовых. Первый сын владел автомобилем Renault, на котором террористы смогли скрыться после теракта в «Крокусе». Сам Исроил подавал апелляционную жалобу 3 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арест 62-летнего Исроила Исламова, являющегося фигурантом по делу о теракте в концертном зале «Крокус Холл Сити», полностью законен. Такое решение выдал Мосгорсуд в ответ на обжалование приговора фигурантом дела (Исроилом). «Постановление <…> отношении Исломова Исроила оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — огласил судья. Сообщение передает РИА Новости. Исроил является отцом двоих детей, которых тоже задержали по подозрению в участии в теракте — Диловара и Аминчона Исламовых. Первый сын владел автомобилем Renault, на котором террористы смогли скрыться после теракта в «Крокусе». Сам Исроил подавал апелляционную жалобу 3 апреля.