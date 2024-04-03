Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Арест 62-летнего Исроила Исламова, являющегося фигурантом по делу о теракте в концертном зале «Крокус Холл Сити», полностью законен. Такое решение выдал Мосгорсуд в ответ на обжалование приговора фигурантом дела (Исроилом).
«Постановление <…> отношении Исломова Исроила оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — огласил судья. Сообщение передает РИА Новости.
Исроил является отцом двоих детей, которых тоже задержали по подозрению в участии в теракте — Диловара и Аминчона Исламовых. Первый сын владел автомобилем Renault, на котором террористы смогли скрыться после теракта в «Крокусе». Сам Исроил подавал апелляционную жалобу 3 апреля.
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