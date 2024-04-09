В мире США Часть американских политиков мечтает об отправке войск США на Украину Конгрессмен Тейлор Грин: часть Конгресса хочет отправки военных США на Украину 09 апреля 2024 в 12:22 Размер текста - 17 + В Конгрессе стала часто подниматься тема отправки военных США на Украину, заявила Марджори Тейлор Грин Фото: The White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые члены Конгресса хотят отправить военных США на Украину. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. «Я слышала, как об этом шепчут на разных заседаниях. Законодателям хотелось бы отправить наших дядей, наших двоюродных братьев и наших сыновей на это поле боя на Украине», — заявила Марджори Тейлор Грин. Ее слова приводит Newsweek . Она самая выступает против такой идеи. США лучше направить силы для борьбы с наркокартелями, уверена Марджори Тейлор Грин. Вопрос отправки военных НАТО стал активно обсуждаться в последнее время после заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Welt сообщает, что Запад ждет «катастрофическое поражение», если войска НАТО не окажутся на Украине. Это связано с задержкой военной помощи от США. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что его страна хочет избежать прямой войны с Россией. Поэтому он заверил, что никаких военных на Украине не будет, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Некоторые члены Конгресса хотят отправить военных США на Украину. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. «Я слышала, как об этом шепчут на разных заседаниях. Законодателям хотелось бы отправить наших дядей, наших двоюродных братьев и наших сыновей на это поле боя на Украине», — заявила Марджори Тейлор Грин. Ее слова приводит Newsweek. Она самая выступает против такой идеи. США лучше направить силы для борьбы с наркокартелями, уверена Марджори Тейлор Грин. Вопрос отправки военных НАТО стал активно обсуждаться в последнее время после заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Welt сообщает, что Запад ждет «катастрофическое поражение», если войска НАТО не окажутся на Украине. Это связано с задержкой военной помощи от США. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что его страна хочет избежать прямой войны с Россией. Поэтому он заверил, что никаких военных на Украине не будет, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям