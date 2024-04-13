BBC: Украина рискует потерпеть поражение в 2024 году

13 апреля 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

ВС РФ смогут выбирать где они будут размещать свои силы, а ВСУ потеряют позиции, считает Уотлинг Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина стоит перед серьезным риском проигрыша в конфликте в текущем году. Такое мнение выразил генерал Ричард Бэрронс. «Формат предстоящего российского наступления довольно ясен», — сказал Бэрронс в интервью BBC. По его словам, наиболее вероятным исходом будет то, что Россия добьется успеха. Опасения по поводу исхода конфликта разделяет и старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг. Он отмечает проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные. Россия, по его словам, обладает возможностью выбирать место для размещения своих сил, что может привести к потере позиций украинской стороной. Ранее издание Advanced сообщило, что к лету 2024 года в конфликт на Украине может произойти перелом из-за отсутствия необходимого количества помощи для страны со стороны Запада. Автор материала добавил, что ВС РФ для обороны выстроили сеть из многоуровневых укреплений, при этом украинская армия подобного не делала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина стоит перед серьезным риском проигрыша в конфликте в текущем году. Такое мнение выразил генерал Ричард Бэрронс. «Формат предстоящего российского наступления довольно ясен», — сказал Бэрронс в интервью BBC. По его словам, наиболее вероятным исходом будет то, что Россия добьется успеха. Опасения по поводу исхода конфликта разделяет и старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг. Он отмечает проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные. Россия, по его словам, обладает возможностью выбирать место для размещения своих сил, что может привести к потере позиций украинской стороной. Ранее издание Advanced сообщило, что к лету 2024 года в конфликт на Украине может произойти перелом из-за отсутствия необходимого количества помощи для страны со стороны Запада. Автор материала добавил, что ВС РФ для обороны выстроили сеть из многоуровневых укреплений, при этом украинская армия подобного не делала.