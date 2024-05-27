Политика На переговорах в Ташкенте российскую делегацию ждал сюрприз Делегации из России на встрече в Ташкенте подарили именные ручки 27 мая 2024 в 18:38 Размер текста - 17 + Узбекистан на встрече Путина и Мирзиеева подарил именные ручки российской делегации, заявил Зарубин Фото: Официальный сайт Президента Республики Узбекистан/https://president.uz На переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Узбекистана Шавката Мирзиеева делегацию из России ждали памятные сюрпризы в виде именных ручек. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин. Новость по теме Путин и Мирзиеев провели переговоры в Узбекистане: о чем говорили лидеры стран «Вот, например, здесь будет сидеть [глава Чечни] Рамзан Кадыров, смотрим вместе с вами заготовлена именная ручка, и так, если пройтись по этому ряду», — заявил Зарубин в своем telegram-канале . Он добавил, что главу Минобрнауки Валерия Фалькова на столе также ждал подобный подарок, как и всю российскую делегацию. В ходе визита Путина в Ташкент, делегации России и Узбекистана утвердили более 20 соглашений, меморандумов и протоколов. Ключевые соглашения касаются различных аспектов двусторонних отношений, включая планы по увеличению торговли и сотрудничеству в областях культуры, технического содействия, а также научных исследований. Особое внимание было уделено открытию филиалов российских высших учебных заведений на территории Узбекистана и строительству атомных электростанций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Узбекистана Шавката Мирзиеева делегацию из России ждали памятные сюрпризы в виде именных ручек. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин. «Вот, например, здесь будет сидеть [глава Чечни] Рамзан Кадыров, смотрим вместе с вами заготовлена именная ручка, и так, если пройтись по этому ряду», — заявил Зарубин в своем telegram-канале. Он добавил, что главу Минобрнауки Валерия Фалькова на столе также ждал подобный подарок, как и всю российскую делегацию. В ходе визита Путина в Ташкент, делегации России и Узбекистана утвердили более 20 соглашений, меморандумов и протоколов. Ключевые соглашения касаются различных аспектов двусторонних отношений, включая планы по увеличению торговли и сотрудничеству в областях культуры, технического содействия, а также научных исследований. Особое внимание было уделено открытию филиалов российских высших учебных заведений на территории Узбекистана и строительству атомных электростанций. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям