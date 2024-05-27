На переговорах в Ташкенте российскую делегацию ждал сюрприз

Делегации из России на встрече в Ташкенте подарили именные ручки
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Путин в Узбекистане. Stock, владимир путин, stock, шавкат мирзиеев
Узбекистан на встрече Путина и Мирзиеева подарил именные ручки российской делегации, заявил Зарубин Фото:

На переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Узбекистана Шавката Мирзиеева делегацию из России ждали памятные сюрпризы в виде именных ручек. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

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«Вот, например, здесь будет сидеть [глава Чечни] Рамзан Кадыров, смотрим вместе с вами заготовлена именная ручка, и так, если пройтись по этому ряду», — заявил Зарубин в своем telegram-канале. Он добавил, что главу Минобрнауки Валерия Фалькова на столе также ждал подобный подарок, как и всю российскую делегацию.

В ходе визита Путина в Ташкент, делегации России и Узбекистана утвердили более 20 соглашений, меморандумов и протоколов. Ключевые соглашения касаются различных аспектов двусторонних отношений, включая планы по увеличению торговли и сотрудничеству в областях культуры, технического содействия, а также научных исследований. Особое внимание было уделено открытию филиалов российских высших учебных заведений на территории Узбекистана и строительству атомных электростанций.

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На переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Узбекистана Шавката Мирзиеева делегацию из России ждали памятные сюрпризы в виде именных ручек. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин. «Вот, например, здесь будет сидеть [глава Чечни] Рамзан Кадыров, смотрим вместе с вами заготовлена именная ручка, и так, если пройтись по этому ряду», — заявил Зарубин в своем telegram-канале. Он добавил, что главу Минобрнауки Валерия Фалькова на столе также ждал подобный подарок, как и всю российскую делегацию. В ходе визита Путина в Ташкент, делегации России и Узбекистана утвердили более 20 соглашений, меморандумов и протоколов. Ключевые соглашения касаются различных аспектов двусторонних отношений, включая планы по увеличению торговли и сотрудничеству в областях культуры, технического содействия, а также научных исследований. Особое внимание было уделено открытию филиалов российских высших учебных заведений на территории Узбекистана и строительству атомных электростанций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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