Шереметьево ввел временные ограничения на взлет и посадку

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В Московской области ждут непогоду, в Шереметьево откладывают рейсы
В Московской области ждут непогоду, в Шереметьево откладывают рейсы Фото:

В Международном аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов из-за ожидаемой неблагоприятной погоды. Об этом сообщила пресс-служба Аэрофлота. Вылеты из аэропорта будут назначены исходя из фактической погоды в регионе.

«Международный аэропорт Шереметьево после 17:00 14 июля вводит временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов», — отмечено в сообщении представителей авиакомпании в telegram-канале. Там же сообщили, что время прибытия рейсов Аэрофлота в аэропорт сдвинут на более позднее. 

Ранее сообщалось, что в Шереметьево оптимизируют процесс прохождения пассажирами предполетных процедур. Министерство транспорта страны призвало авиакомпанию «Аэрофлот» разработать данные меры из-за проблемы длительных очередей в аэропорту.

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В Международном аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов из-за ожидаемой неблагоприятной погоды. Об этом сообщила пресс-служба Аэрофлота. Вылеты из аэропорта будут назначены исходя из фактической погоды в регионе. «Международный аэропорт Шереметьево после 17:00 14 июля вводит временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов», — отмечено в сообщении представителей авиакомпании в telegram-канале. Там же сообщили, что время прибытия рейсов Аэрофлота в аэропорт сдвинут на более позднее.  Ранее сообщалось, что в Шереметьево оптимизируют процесс прохождения пассажирами предполетных процедур. Министерство транспорта страны призвало авиакомпанию «Аэрофлот» разработать данные меры из-за проблемы длительных очередей в аэропорту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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