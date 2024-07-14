Шереметьево ввел временные ограничения на взлет и посадку

В Международном аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов из-за ожидаемой неблагоприятной погоды. Об этом сообщила пресс-служба Аэрофлота. Вылеты из аэропорта будут назначены исходя из фактической погоды в регионе.
«Международный аэропорт Шереметьево после 17:00 14 июля вводит временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов», — отмечено в сообщении представителей авиакомпании в telegram-канале. Там же сообщили, что время прибытия рейсов Аэрофлота в аэропорт сдвинут на более позднее.
Ранее сообщалось, что в Шереметьево оптимизируют процесс прохождения пассажирами предполетных процедур. Министерство транспорта страны призвало авиакомпанию «Аэрофлот» разработать данные меры из-за проблемы длительных очередей в аэропорту.
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