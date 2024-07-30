В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для новых граждан

В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект о воинской обязанности для новых граждан РФ. Документ размещен в думской электронной базе.
«Законопроект разработан в рамках работы комиссии Государственной думы по вопросам миграционной политики», — говорится в пояснительной записке. Там уточняется, что документ направлен на обязательное исполнение «новыми гражданами» РФ конституционной обязанности по защите Отечества.
Как говорится в тексте, неисполнение обязанности грозит основанием для прекращения российского гражданства. Специализированные органы будут предоставлять в обязательном порядке в реестр воинского учета сведения о мужчинах перед приведением их к присяге.
Ранее Совет Федерации одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и СК. А работодателей обяжут вносить военнообязанных в новые базы. Там уточнили, что речь идет об электронном реестре военнообязанных.
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