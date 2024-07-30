30 июля 2024

В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для новых граждан

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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, полицейский, митинг, полиция, овд
ОВД будут контролировать исполнение и вносить данные в реестр Фото:

В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект о воинской обязанности для новых граждан РФ. Документ размещен в думской электронной базе.

«Законопроект разработан в рамках работы комиссии Государственной думы по вопросам миграционной политики», — говорится в пояснительной записке. Там уточняется, что документ направлен на обязательное исполнение «новыми гражданами» РФ конституционной обязанности по защите Отечества.

Как говорится в тексте, неисполнение обязанности грозит основанием для прекращения российского гражданства. Специализированные органы будут предоставлять в обязательном порядке в реестр воинского учета сведения о мужчинах перед приведением их к присяге.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и СК. А работодателей обяжут вносить военнообязанных в новые базы. Там уточнили, что речь идет об электронном реестре военнообязанных.

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В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект о воинской обязанности для новых граждан РФ. Документ размещен в думской электронной базе. «Законопроект разработан в рамках работы комиссии Государственной думы по вопросам миграционной политики», — говорится в пояснительной записке. Там уточняется, что документ направлен на обязательное исполнение «новыми гражданами» РФ конституционной обязанности по защите Отечества. Как говорится в тексте, неисполнение обязанности грозит основанием для прекращения российского гражданства. Специализированные органы будут предоставлять в обязательном порядке в реестр воинского учета сведения о мужчинах перед приведением их к присяге. Ранее Совет Федерации одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и СК. А работодателей обяжут вносить военнообязанных в новые базы. Там уточнили, что речь идет об электронном реестре военнообязанных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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