В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для новых граждан

31 июля 2024 в 05:06 Размер текста - 17 +

ОВД будут контролировать исполнение и вносить данные в реестр Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект о воинской обязанности для новых граждан РФ. Документ размещен в думской электронной базе. «Законопроект разработан в рамках работы комиссии Государственной думы по вопросам миграционной политики», — говорится в пояснительной записке. Там уточняется, что документ направлен на обязательное исполнение «новыми гражданами» РФ конституционной обязанности по защите Отечества. Как говорится в тексте, неисполнение обязанности грозит основанием для прекращения российского гражданства. Специализированные органы будут предоставлять в обязательном порядке в реестр воинского учета сведения о мужчинах перед приведением их к присяге. Ранее Совет Федерации одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и СК. А работодателей обяжут вносить военнообязанных в новые базы. Там уточнили, что речь идет об электронном реестре военнообязанных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект о воинской обязанности для новых граждан РФ. Документ размещен в думской электронной базе. «Законопроект разработан в рамках работы комиссии Государственной думы по вопросам миграционной политики», — говорится в пояснительной записке. Там уточняется, что документ направлен на обязательное исполнение «новыми гражданами» РФ конституционной обязанности по защите Отечества. Как говорится в тексте, неисполнение обязанности грозит основанием для прекращения российского гражданства. Специализированные органы будут предоставлять в обязательном порядке в реестр воинского учета сведения о мужчинах перед приведением их к присяге. Ранее Совет Федерации одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и СК. А работодателей обяжут вносить военнообязанных в новые базы. Там уточнили, что речь идет об электронном реестре военнообязанных.