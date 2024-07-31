Россиянам рассказали, как не платить налоги по вкладам после роста ставки ЦБ

У россиян появилась легальная возможность не платить налоги по вкладам после повышения ключевой ставки Центральным Банком России (ЦБ) до 18%. Связано это с тем, что вклады за 2024 год менее 180 тысяч рублей не будут облагаться налогами.
"Повышение ключевой ставки до 18% привело к тому, что доходы по вкладам за 2024 год до 180 тыс. руб. включительно не будут облагаться налогом. Следовательно, легальная возможность не платить появится у большего числа вкладчиков, чем было до повышения", — рассказала изданию "Прайм" кандидат экономических наук, доцент Государственного университета управления Светлана Сазанова.
Ранее URA.RU писало о повышении ключевой ставки ЦБ РФ. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказывала, что без повышения ключевой ставки были бы увеличены риски стагфляции. По ее версии, ставки по депозитам — это возможность уберечь деньги от инфляции.
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