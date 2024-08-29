29 августа 2024

В США заявили об уязвимости истребителей F-16 перед Россией после потери ВСУ

WSJ: переданные ВСУ американские истребители F-16 уязвимы перед российской ПВО
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ВСУ сталкиваются с рисками из-за неопытности пилотов в управлении F-16
ВСУ сталкиваются с рисками из-за неопытности пилотов в управлении F-16 Фото:
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Американские истребители F-16, переданные Киеву странами-партнерами, уязвимы перед российской ПВО. Украинские пилоты не обладают достаточным опытом для управления западными самолетами, сообщает Wall Street Journal. Ранее Генштаб ВСУ признал потерю первого F-16.

«F-16, многие из которых подержанные и уже имеют десятилетия налета, уязвимы для российских ракет ПВО и представляют собой ценную цель для сил Москвы. Американские чиновники также предупредили об опасности отправки в бой пилотов, не имеющих опыта управления F-16», — сообщила WSJ. 

Также американский чиновник, имя которого не раскрывается, рассказал изданию, что ВСУ сталкиваются с рисками при использовании переданных американских истребителей. Это происходит из-за нестандартной программы обучения украинских пилотов.

Ранее Генштаб ВСУ признал потерю первого американского истребителя F-16. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что самолет был сбит украинскими военными из-за ошибки в координации.

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Американские истребители F-16, переданные Киеву странами-партнерами, уязвимы перед российской ПВО. Украинские пилоты не обладают достаточным опытом для управления западными самолетами, сообщает Wall Street Journal. Ранее Генштаб ВСУ признал потерю первого F-16. «F-16, многие из которых подержанные и уже имеют десятилетия налета, уязвимы для российских ракет ПВО и представляют собой ценную цель для сил Москвы. Американские чиновники также предупредили об опасности отправки в бой пилотов, не имеющих опыта управления F-16», — сообщила WSJ.  Также американский чиновник, имя которого не раскрывается, рассказал изданию, что ВСУ сталкиваются с рисками при использовании переданных американских истребителей. Это происходит из-за нестандартной программы обучения украинских пилотов. Ранее Генштаб ВСУ признал потерю первого американского истребителя F-16. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что самолет был сбит украинскими военными из-за ошибки в координации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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