В Севастополе проведут масштабные учения по ликвидации диверсантов

24 сентября 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

В Севастополе 25 сентября пройдут учения по ликвидации диверсионных групп Фото: Илья Московец © URA.RU В Севастополе запланированы масштабные учения войск, призванные отработать противодействия проникновению диверсионных групп. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «25 сентября группировка войск обороны Крымского полуострова <…> проведет плановые учения. Цель этой масштабной тренировки — отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника» — написал Развожаев в своем telegram-канале. Учения включат в себя совместные действия группировки войск обороны Крымского полуострова, подразделений территориальной обороны, СГУП «Отряд Севастополь» и правоохранительных структур. В рамках учений, которые затронут ряд населенных пунктов, таких как Ялтинское кольцо, Фруктовое, Андреевка, Орловский мост и Тыловое, предусмотрены тренировки с использованием авиации. Губернатор подчеркнул, что населению не стоит беспокоиться при виде военной техники и персонала, поскольку все мероприятия будут проходить под строгим контролем силовых структур и с соблюдением мер безопасности. Ранее в Севастополе пресекли попытку теракта, пишет «Национальная служба новостей». По данным силовиков, 51-летний местный житель был завербован СБУ и должен был подорвать железнодорожный мост на территории города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Севастополе запланированы масштабные учения войск, призванные отработать противодействия проникновению диверсионных групп. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «25 сентября группировка войск обороны Крымского полуострова <…> проведет плановые учения. Цель этой масштабной тренировки — отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника» — написал Развожаев в своем telegram-канале. Учения включат в себя совместные действия группировки войск обороны Крымского полуострова, подразделений территориальной обороны, СГУП «Отряд Севастополь» и правоохранительных структур. В рамках учений, которые затронут ряд населенных пунктов, таких как Ялтинское кольцо, Фруктовое, Андреевка, Орловский мост и Тыловое, предусмотрены тренировки с использованием авиации. Губернатор подчеркнул, что населению не стоит беспокоиться при виде военной техники и персонала, поскольку все мероприятия будут проходить под строгим контролем силовых структур и с соблюдением мер безопасности. Ранее в Севастополе пресекли попытку теракта, пишет «Национальная служба новостей». По данным силовиков, 51-летний местный житель был завербован СБУ и должен был подорвать железнодорожный мост на территории города.