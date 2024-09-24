В Севастополе проведут масштабные учения по ликвидации диверсантов

В Севастополе запланированы масштабные учения войск, призванные отработать противодействия проникновению диверсионных групп. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«25 сентября группировка войск обороны Крымского полуострова <…> проведет плановые учения. Цель этой масштабной тренировки — отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника» — написал Развожаев в своем telegram-канале. Учения включат в себя совместные действия группировки войск обороны Крымского полуострова, подразделений территориальной обороны, СГУП «Отряд Севастополь» и правоохранительных структур.
В рамках учений, которые затронут ряд населенных пунктов, таких как Ялтинское кольцо, Фруктовое, Андреевка, Орловский мост и Тыловое, предусмотрены тренировки с использованием авиации. Губернатор подчеркнул, что населению не стоит беспокоиться при виде военной техники и персонала, поскольку все мероприятия будут проходить под строгим контролем силовых структур и с соблюдением мер безопасности.
Ранее в Севастополе пресекли попытку теракта, пишет «Национальная служба новостей». По данным силовиков, 51-летний местный житель был завербован СБУ и должен был подорвать железнодорожный мост на территории города.
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