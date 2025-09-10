Социологи РФ попросили Путина спасти телефонные исследования

Спасти телефонные исследования, которые могут исчезнуть из-за изменений в законодательстве — с такой петицией российские социологи обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Сообщение об этом опубликовано на платформе для петиций.
«Без эффективных телефонных исследований политики и бизнес потеряют один из ключевых методов оперативного и точного сбора общественного мнения, что негативно отразится на качестве принимаемых решений. <...> Просим пересмотреть данное положение во избежание необратимых последствий для отрасли, экономики и общества в целом», — говорится в документе.
С 1 сентября в России вступил в силу новый пункт закона «О связи», который обязывает операторов мобильной связи маркировать все совершаемые звонки, включая те, что используются для телефонных опросов. Дополнительно отмечается, что для социологических организаций эта услуга будет предоставляться на платной основе.
По мнению авторов петиции, нововведение может привести к прекращению телефонных исследований как направления в российской социологии. В петиции также отмечается, что обязательная платная маркировка звонков сделает массовые опросы финансово невозможными для большинства исследовательских центров и приведет к сокращению сотрудников колл-центров. Социологи считают, что эти меры могут лишить государство, бизнес и общественность важного инструмента для получения достоверной информации о настроениях граждан.
Ранее, с 1 сентября 2025 года, в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников, который позволяет жителям самостоятельно ограничивать поступающие массовые звонки и видеть информацию об инициаторе вызова на экране телефона. Эти меры были приняты для повышения безопасности абонентов и предотвращения мошенничества, однако они также усложнили работу организациям, осуществляющим телефонные опросы.
