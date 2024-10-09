В Дубне подростки жестоко избили мужчину, домогавшегося их подруги

В подмосковной Дубне подростки избили, а затем и выстрелили в мужчину, который домогался их несовершеннолетнюю подругу. Об этом сообщает МК.RU.
«Началась словесная перепалка, в ходе которой один из ребят выстрелил в сторону мужчины из пневматического пистолета, другой же, не выдержав накала страстей, нанес недругу удар в область головы. Третий подросток, желая также проучить извращенца, взялся руками за его одежду и повалил его на землю», — передает МK.RU. Там добавили, что после нанесенных ударов мужчина потерял сознание.
Издание отмечает, что гражданин в состоянии алкогольного опьянения подошел к сидящей на лавочке девочке. Он трогал ее за плечи и говорил выражения сексуального характера. Школьница позвала на помощь, после чего к ней подошла группа знакомых подростков и началась драка. Мужчина, пристававший к девочке, попал в больницу с травмами. Подростки поставлены на профилактический учет в органах внутренних дел, отмечает начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
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