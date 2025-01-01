Как вернуть форму после новогодних застолий

Сбалансированное меню, увеличенное потребление воды и физические упражнения помогут восстановить форму после новогодних праздников. Об этом рассказали в организации «Роскачество».
«Следует увеличить потребление фруктов, овощей, белка и цельнозерновых продуктов, но ограничить быстрые углеводы [сладости, мучное], а также фаст-фуд и алкоголь», — передает «Российская газет» советы «Роскачества». Там также отметили, что крайне важно выпивать норму воды в день — 30 миллилитров на один килограмм веса.
Роскачество подчеркивает необходимость физических упражнений для восстановления формы, включая аэробные нагрузки, такие как ходьба, бег или плавание. Фитнес-тренер из FitStars Ольга Дерендеева-Куртова настаивает на том, чтобы не исключать из диеты любимые продукты, так как это увеличивает риск нарушения диеты. Она также подчеркивает важность выбора питательных продуктов для удержания чувства сытости и избежания перекусов между основными приемами пищи.
Акулина Бахтурина из LEVITA указывает на эффективность быстрой ходьбы для сжигания калорий и укрепления мышц ног. Для разнообразия она советует подключать лестницу или ходьбу в гору, а также активно использовать руки.
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