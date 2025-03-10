В Петербурге пенсионерка погибла из-за ожогов, полученных в полотенцесушителе

В Петербургском Купчино 90-летняя жительница скончалась от осложнений после серьезных ожогов, полученных в полотенцесушителе. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на собственные источники.
«Рука 90-летней петербурженка застряла в полотенцесушителе в Купчино. Престарелая женщина умерла от ожогов», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел 15 февраля в доме на улице Турку, а умерла пенсионерка спустя почти месяц — 11 марта в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Пожилая женщина принимала душ, когда неожиданно потеряла равновесие. Пытаясь удержаться, пенсионерка упала на горячий полотенцесушитель. Ее левая рука застряла между секциями прибора, прижав тело к раскаленному металлу. В результате женщина получила ожоги 1-3 степени, поражение составило около 5 процентов поверхности тела. Пострадавшую обнаружил сын, придя навестить мать. К моменту прибытия родственника пенсионерка находилась практически без сознания. Мужчина незамедлительно вызвал скорую помощь, после чего женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
Несмотря на усилия врачей НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, состояние пациентки ухудшалось. Из-за преклонного возраста и сопутствующих заболеваний организм пострадавшей не смог справиться с осложнениями ожоговой болезни.
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