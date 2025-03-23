Россия расширяет импорт вин: на рынок приходят боливийские производители

Российский алкогольный рынок встречает новых участников из Южной Америки. Один из крупных импортеров алкоголя в России ООО «Норден групп» получил декларацию о соответствии для ввоза вин из Боливии. Среди прочих на российский рынок поступят продукты от таких производителей, как Kuhlmann & Cia, Arpay S.R.L. и Saiv. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Импортер алкоголя ООО „Норден групп“ получил декларацию о соответствии на поставку вин из Боливии, включая продукцию от производителей Kuhlmann & Cia, Arpay S.R.L. и Saiv. Объемы поставок не уточняются», — выяснил «Коммерсант». Это стало возможным после заявления президента Боливии Луиса Арсе о намерении увеличить экспорт местных товаров, включая вина и сингани.
Импорт вин из Боливии интересен в контексте изменений в таможенной политике России. С августа 2024 года вводится повышенная пошлина в размере 25% на вина из стран, не входящих в список дружественных к России. В то время как для вин из Латинской Америки пошлина сохраняется на уровне 12,5%. Это делает вина из региона более привлекательными для российских дистрибьюторов, стремящихся диверсифицировать свой ассортимент.
Несмотря на новые возможности, боливийское вино может столкнуться с определенными трудностями на российском рынке. Основные из них — невысокая узнаваемость и потенциально высокие цены из-за малых объемов производства и логистических сложностей, ведь Боливия не имеет выхода к морю. Эксперты предполагают, что такие вина найдут своего потребителя среди любителей экспериментов, однако при цене свыше 700 рублей за бутылку 0,7 литра они могут не выдержать конкуренции с более известными и доступными марками.
Импорт вин из других латиноамериканских стран, таких как Чили и Аргентина, показывает значительный рост в России — 63% и 26% соответственно в 2024 году. Однако дистрибьюторы сталкиваются с проблемами, связанными с необходимостью ведения расчетов через агентов и высокой инфляцией, особенно в Аргентине, что увеличивает себестоимость продукции.
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