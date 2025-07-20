Пулково объявил, какие рейсы отменены после налетов дронов

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Отменены рейсы в аэропорты Внуково и Шереметьево, сообщает telegram-канал Пулково
Отменены рейсы в аэропорты Внуково и Шереметьево, сообщает telegram-канал Пулково Фото:

В связи с ограничением на прием и выпуск воздушных судов в санкт-петербургском аэропорту Пулково, последний опубликовал информацию об отмененных рейсах. Рейсы были отменены в московские аэропорты Внуково и Шереметьево.

«В связи с вводом ограничений в районах аэропортов Внуково и Шереметьево авиакомпания вынуждена корректировать расписание и отменить часть рейсов», — указано в сообщении. Информация была опубликована в telegram-канале аэропорта.

В аэропорт Внуково отменены рейсы: — FV6013; — FV6007; — FV6009; — FV6025; — FV6027; -FV6031;- FV6011; — FV6037;- FV6520; — FV6090; — FV6960. Тем временем, в аэропорт Шереметьево отменены рейсы: — FV6960; — FV6520; — FV6090;- FV6428; — FV6094.

Рейсы отменяют в связи с массовой атакой беспилотников ВСУ. Судя по информации, было сбито 19 БПЛА над Московской областью, 16 из которых летели на Москву

Отмены и переносы рейсов, из-за угрозы атаки БПЛА, осуществляются также и авиакомпаниями. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила, об отмене и переносах рейсов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает телеканал ОТР.

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В связи с ограничением на прием и выпуск воздушных судов в санкт-петербургском аэропорту Пулково, последний опубликовал информацию об отмененных рейсах. Рейсы были отменены в московские аэропорты Внуково и Шереметьево. «В связи с вводом ограничений в районах аэропортов Внуково и Шереметьево авиакомпания вынуждена корректировать расписание и отменить часть рейсов», — указано в сообщении. Информация была опубликована в telegram-канале аэропорта. В аэропорт Внуково отменены рейсы: — FV6013; — FV6007; — FV6009; — FV6025; — FV6027; -FV6031;- FV6011; — FV6037;- FV6520; — FV6090; — FV6960. Тем временем, в аэропорт Шереметьево отменены рейсы: — FV6960; — FV6520; — FV6090;- FV6428; — FV6094. Рейсы отменяют в связи с массовой атакой беспилотников ВСУ. Судя по информации, было сбито 19 БПЛА над Московской областью, 16 из которых летели на Москву Отмены и переносы рейсов, из-за угрозы атаки БПЛА, осуществляются также и авиакомпаниями. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила, об отмене и переносах рейсов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает телеканал ОТР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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