Пулково объявил, какие рейсы отменены после налетов дронов

В связи с ограничением на прием и выпуск воздушных судов в санкт-петербургском аэропорту Пулково, последний опубликовал информацию об отмененных рейсах. Рейсы были отменены в московские аэропорты Внуково и Шереметьево.
«В связи с вводом ограничений в районах аэропортов Внуково и Шереметьево авиакомпания вынуждена корректировать расписание и отменить часть рейсов», — указано в сообщении. Информация была опубликована в telegram-канале аэропорта.
В аэропорт Внуково отменены рейсы: — FV6013; — FV6007; — FV6009; — FV6025; — FV6027; -FV6031;- FV6011; — FV6037;- FV6520; — FV6090; — FV6960. Тем временем, в аэропорт Шереметьево отменены рейсы: — FV6960; — FV6520; — FV6090;- FV6428; — FV6094.
Рейсы отменяют в связи с массовой атакой беспилотников ВСУ. Судя по информации, было сбито 19 БПЛА над Московской областью, 16 из которых летели на Москву
Отмены и переносы рейсов, из-за угрозы атаки БПЛА, осуществляются также и авиакомпаниями. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила, об отмене и переносах рейсов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает телеканал ОТР.
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