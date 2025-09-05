Адвокаты объяснили, как будут работать новые запреты для дачников

С 1 сентября в России вступили в силу новые законы, которые запрещают продавать любые строения отдельно от земельного участка и заниматься коммерческой деятельностью. Об этом сообщает адвокат Андрей Петров.
«Владельцам дачных участков с сентября нельзя продавать или передавать жилые постройки, садовые строения, хозпостройки, гаражи и другие объекты отдельно от земли», — приводит слова Петрова Погода Mail. Также адвокат подчеркнул, что на дачных участках не разрешается вести предпринимательскую деятельность.
Эксперт уточнил, что для покупателей дачных участков новые нормы означают более прозрачные сделки и снижение юридических рисков. Кроме того, представитель компании «Дежурный по бизнесу» Павел Авдеев добавил еще один запрет, связанный с заросшими участками. Теперь запрещается оставлять сады и огороды, заросшие сорняками.
