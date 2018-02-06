«Для российских спортсменов это пятно на всю жизнь»

19:34 06 февраля 2018 1

Международный олимпийский комитет, похоже, ждут большие перемены Фото: официальный сайт Международного олимпийского комитета

Российские спортсмены стали жертвой большой политической игры и неразберихи на самом высоком уровне. По утверждению экспертов, отказ Международного олимпийского комитета исполнять решение Спортивного арбитражного суда (CAS) поставил вопрос о перестройке всей мировой системы управления спортом. Однако крайними оказались атлеты, для которых эта история в любом случае не пройдет бесследно.

Скандалы вокруг МОК и предстоящей в Южной Корее Олимпиады не прекращаются. Во вторник, 6 февраля, глава комиссии МОК по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм 2018 года Николь Хевертц заявила, что Олимпийский комитет России (ОКР) может быть частично или полностью восстановлен в правах Международным олимпийским комитетом (МОК). Этому заявлению предшествовало решение Спортивного арбитражного суда, отменившего санкции, которые были приняты МОК по отношению к 28 российским спортсменам. Несмотря на это, в МОК приняли решение отказать в приглашении на Олимпиаду оправданным CAS российским атлетам, объявил глава комитета Томас Бах.

Для многих спортсменов неучастие в Олимпиаде ставит крест на карьере Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Но точки над i еще не расставлены: 32 российских спортсмена, не допущенных МОК к участию в зимних Играх, подали новые иски в CAS с требованием обязать МОК пересмотреть свое решение. Заявления россиян, среди которых шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, чемпионы мира по лыжным гонкам и биатлону Сергей Устюгов и Антон Шипулин, могут быть рассмотрены CAS уже 7 февраля, за два дня до церемонии открытия Игр. В тот же день в суде Лозанны будет рассмотрен аналогичный иск к МОК, однако поданный уже в рамках гражданского судопроизводства.

Однако МОК не собирается менять свою линию поведения. Так, глава комиссии МОК Валери Фурнерон сегодня уличила в нарушении правил нескольких новых российских атлетов. При этом Фурнерон не стала озвучивать конкретные фамилии. Скорее всего, речь идет о спортсменах, которые ранее не фигурировали в докладе канадского профессора Ричарда Макларена. Фурнерон мотивировала свои жесткие действия в отношении российской сборной любовью к спорту. Она признала, что считает разразившийся конфликт «горем», однако, по ее мнению, эту ситуацию нужно было допустить, чтобы окончательно решить допинговую проблему.

«Нынешняя Олимпиада полностью продемонстрировала, что это уже не спорт, а самый настоящий политический проект. Решения, принимаемые МОК, не носят правового характера.

В то же время международные спортивные чиновники сами копают себе яму, просто отказываясь исполнять решения спортивного арбитража. Они перевернули олимпийскую хартию с ног на голову и следовать ей, похоже, не собираются», — пояснил «URA.RU» юрист, руководитель агентства «Future-Sport» Евгений Морозов.

По его словам, спортивные функционеры в разных странах «до предела возмущены» поведением МОК: «Олимпийский комитет России, если он, конечно, будет восстановлен в своих правах, попытается инициировать смену главы Международного олимпийского комитета и его исполкома».

По словам члена Международного союза юристов Валерия Ванина, МОК вправе обжаловать решение CAS. «Но даже если первоначальный вердикт не будет отменен, это не означает, что МОК обязан допускать спортсменов к Играм. То есть формально чиновники ничего не нарушили: арбитраж лишь определяет законность или незаконность отказа, но принудить МОК допустить атлетов к участию не в силах», — пояснил он «URA.RU». В дальнейшем спортсмены могут подавать гражданские иски, отстаивая свои права и репутацию: «В любом случае — это большая драма. У многих спортсменов произошло обрушение карьеры. Были уже почти у пьедестала, а их „завернули“. У многих просто исчезнет мотивация участвовать в следующих Играх».

Олимпийские игры перестали быть просто спортивным мероприятием, говорят эксперты Фото: pixabay.com © URA.RU

Он полагает, что в любой другой ситуации МОК сразу бы допустил атлетов к Играм: «Но сейчас идет большая политическая игра против России, все понятно и прогнозируемо».

Участник одних из Олимпийских игр в приватном разговоре с «URA.RU» пояснил, что крайними в результате правовых разбирательств оказались спортсмены: «Вся эта неразбериха сейчас уже мало что меняет для людей — даже если МОК в итоге признает свою неправоту, на эти Игры они в любом случае не попадут. Их имен нет в заявке, а времени на внесение изменений не осталось. Получается, что МОК своего, пусть и такими неправедными путями, добился».

По его словам, следует понимать, что до следующей Олимпиады некоторые из атлетов могут просто не дойти, поскольку «не все смогут оставаться в сегодняшней блестящей физической форме». Собеседник агентства также отметил, что эта скандальная история значительно портит карьеру спортсменам: «Это пятно на всю жизнь. Как в анекдоте — ложечки нашлись, а осадок остался. Так и здесь: даже если суд их оправдает, имена ребята будут прочно ассоциироваться с допинговым скандалом. Это создаст сложности для участия в следующих Играх, а также при заключении спортсменами рекламных контрактов».

Очевидно, что многочисленные скандалы стали доказательством того, что реформа МОК неизбежна, однако наша страна вряд ли сможет принять в ней полноценное участие, предполагает в беседе с «URA.RU» член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов.

«Мы много говорим, просим, требуем, однако МОК все равно все решает по-своему. С нашим мнением никто особо не считается»,

— пояснил Власов. По его мнению, в одиночку России сложно что-то «принципиально поменять»: «Можно сколько угодно рвать рубаху на груди, но еще необходимо заручиться поддержкой других стран, надо выстраивать юридические взаимоотношения с теми государствами, которые тоже пострадали от произвола международных спортивных чиновников. Например, с Китаем».

Олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что Россия и МОК должны договариваться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С ним солидарна олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Как вы предлагаете влиять на МОК? У нас сейчас в комитете [Международном олимпийском] только два наших представителя, да и то Елена Исинбаева сейчас ждет ребенка, ей, наверное, сейчас не до этого. Нас там мало, у нас там нет друзей. Вот скажите, с кем нам там объединяться? Думаете, Украина, например, нас поддержит?» — заявила она «URA.RU». По ее словам, «мы можем сколько угодно говорить про МОК, однако это ничего не меняет»: «Чтобы нас слышали, надо договариваться. А у нас люди исключительно агрессивно настроены к МОК. Вот Тарпищев [Шамиль, президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета] извинился за допинговый скандал, и на него сразу упреки со стороны россиян посыпались. О чем тут можно договариваться, если наша же нация так категорично настроена?».

По мнению Журовой, представители МОК и сами прекрасно понимают, что изменения необходимы. «Но нам лучше свою систему управления спортом менять, а не на других пенять», — резюмировала собеседница агентства.

Спортивный юрист Михаил Прокопец в беседе с «URA.RU» подтвердил, что изменения в сфере спорта необходимы, однако они должны быть не только в интересах России, но и всех других стран: «На самом деле все заинтересованы в том, чтобы у этой шумной истории оказался нормальный финал», — пояснил собеседник агентства. По его мнению, никто не застрахован от того, что может оказаться на месте нашей страны: «Сегодня Россия, а завтра — кто-нибудь другой».