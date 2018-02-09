Среди лучших людей Урала оказались 47-летняя учительница и молодежь

19:41 09 февраля 2018 0

Для финалистов конкурс должен стать лифтом на высокие должности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В эти выходные в Сочи объявят имена ста победителей первого «кремлевского реалити» — конкурса «Лидеры России». Внимание к финалу колоссальное: церемония награждения соберет всю российскую элиту, которая приедет присматриваться к перспективным управленцам. В распоряжении «URA.RU» оказался список финалистов с Большого Урала. Таких участников нет больше ни в одном регионе.

Количество финалистов в округах Инфографика: «URA.RU»

УрФО занял четвертую позицию по количеству финалистов конкурса (34 человека). Впереди Северо-Западный федеральный округ (35), Сибирский федеральный округ (41) и Центральный федеральный округ (74). В ТОП-10 аналогичного рейтинга среди регионов попала только Свердловская область (14 финалистов), уступив Ставропольскому краю (19), Санкт-Петербургу (30) и Москве (58).

Тюменскую и Челябинскую области на «Лидерах России» представляют по шесть человек, Пермский край — четыре, ХМАО — три, ЯНАО — один. В аутсайдерах оказалась Курганская область, откуда в финал не прошел ни один участник.

«По этим цифрам нельзя делать вывод, что в Ставропольском крае, например, проживает больше профессиональных управленцев, чем в Свердловской или Челябинской областях. Просто там народ оказался более активный, пришло больше заявок на участие. Было из кого выбирать», — объясняет политолог, руководитель Bakster Group Дмитрий Гусев.

Инфографика: «URA.RU»

По словам руководителя конкурса, проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, УрФО стал лидером в по количеству молодежи (до 35 лет), вышедшей в финал. «Много было споров и сомнений относительного того, кто победит: энергичная молодость или опыт. В целом по конкурсу участников старше 35 лет оказалось больше на 5%. Однако в УрФО среди финалистов оказалось больше молодежи [25 против 9]», — пояснил он нашему агентству.

Также УрФО оказался самым женским округом: в финал вышло семь представительниц Урала. Пять из них — из Екатеринбурга. «У нас гораздо больше женщин-руководителей. Этот конкурс — не показатель. Дело в том, что женщины не очень любят заявляться куда-то сами, они привыкли, чтобы их выдвигали, говорили, что она достойна и просто обязана попробовать», — считает заведующий кафедрой общей политологии Высшей школы экономики Леонид Поляков.

Участники из Уральского федерального округа Инфографика: URA.RU

Комиссаров отмечает, что большинство финалистов (35%) — руководители высшего звена. «Мы этого ожидали. Против опыта не пойдешь. УрФО тут ничем не выделяется», — говорит руководитель конкурса. Уральский федеральный округ представляют 16 директоров компаний, десять руководителей среднего звена, семь ведущих специалистов. Не только на этом фоне, но и среди финалистов всех регионов, выделяется единственная учительница екатеринбургского лицея №110 47-летняя Валентина Комолова.

«Особенность УрФО — ни одного госслужащего в списках финалистов. Хотя на отборочных этапах они были. С одной стороны, это действительно демонстрирует отсутствие „блата“ на конкурсе. Все равны. С другой — если эти люди не смогли справится с заданиями, показать результат и умение работать в команде — это повод для их руководителей, может, даже губернаторов задуматься о компетентности своих команд», — сообщил «URA.RU» политолог Алексей Анохин.

Его коллега руководитель Bakster Group Дмитрий Гусев с ним не согласен. «Лидеры России» изначально не позиционировались как конкурс для чиновников. Напротив, организаторы сразу говорили, что ищут людей со свежим взглядом. Конечно, никто не исключал участия госслужащих, для них, думаю, даже было полезно пройти испытания», — заявил он «URA.RU».

Кем работают финалисты из УрФО Инфографика: «URA.RU»

Один из наставников конкурса, глава комитета по госстроительству и законодательству Госдумы РФ Павел Крашенинников, признается, что тоже ожидал увидеть на конкурсе больше людей из различных госведомств. «Оказалось, что конкурс оказался интересен даже тем, кто уже достиг определенных результатов. Я откровенно у некоторых интересовался: „Зачем вы пришли?“. Объясняли, что хотят проверить себя и свои возможности», — пояснил Крашенинников нашему агентству.

Финал конкурса «Лидеры России» пройдет в Сочи 11 февраля. Сотня победителей не только получит право работать со статусными наставниками, но и станет костяком для нового управленческого курса РАНХиГС: ранее многие из новых губернаторов обучались также по этой программе.