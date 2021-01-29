Библия для зумеров и фильмотека нового года от Warner Bros.

В Германии переиздали Библию на молодежном сленге — почитать ее можно в интернете Фото: Денис Моргунов © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В выходные оставьте все дела и проблемы позади и развлеките себя новыми увлекательными событиями, которые можно увидеть, не выходя из дома. Для тех, кто любит популярную музыку, хорошее кино, искусство и новые технологии — новая подборка рекомендаций URA.RU.

7. Откройте для себя уникальное радио

На днях состоялось открытие радиостанции Peremen.fm , музыкальный плейлист которой состоит только из одной песни — трека Виктора Цоя «Перемен». Новая станция транслирует популярную композицию, записанную рок-группой «Кино» еще в 1989 году, круглосуточно. По мнению создателей проекта, эта песня и посвященное ей радио могут сблизить и сплотить людей.

6. Выберете музей и сходите на выставку

Теперь выбрать онлайн-выставку или классическую экспозицию самых разных музеев стало еще проще — команда социальной сети «ВКонтакте» запустила платформу « Музейный гид » с каталогом галерей и музеев, расписанием их работы, картами, видео, подкастами и многим другим.

5. Познакомьтесь с молодежной Библией

В Германии выпустили « Базовую Библию », адаптированную для поколения Z. Над ней работали более тысячи специалистов, в том числе переводчики с иврита и греческого. Она доступна как в традиционном печатном формате, так и онлайн, и отличается еще и тем, что состоит в основном из коротких простых предложений.

4. Послушайте хиты знаменитого музыканта

Канадский рэпер Weeknd выпустит сборник своих лучших песен. Пластинка под названием « The Highlights » уже доступна для предзаказа в официальном магазине исполнителя. Релиз альбома намечен на 5 февраля. В него войдет 18 треков, в том числе «Can’t Feel My Face», «Starboy» и «Blinding Lights». Альбом будет доступен на CD.

3. Посмотрите на две премьеры сразу

З дня назад состоялась премьера клипа « Music » на заглавную песню одноименного фильма. Картина «Мьюзик» — режиссерский дебют певицы Сии, она же выступила в роли автора клипа. Песню исполняет актриса Кейт Хадсон, сыгравшая одну из главных ролей — бывшей наркоманки Зу, опекающей свою сводную сестру-подростка по имени Мьюзик, страдающую расстройством аутического спектра. В клипе снялась Мэдди Зиглер (исполнительница роли Мьюзик) и другие актеры фильма — Мэри Кэй Плэйс, Стив Браун, Бето Калвилло. В российский прокат «Мьюзик» выйдет 4 февраля, а песни из фильма войдут в новый альбом Сии, релиз которого состоится 14 февраля.

2. Узнайте больше о великой актрисе

На портале Okko открыли бесплатный доступ к документальному фильму Дениса Клеблеева «Алиса. Волнение» — биографической ленте о жизни и карьере Алисы Фрейндлих. Проект снят в период репетиций и премьерного показа спектакля Ивана Вырыпаева «Волнение», главную роль в котором сыграла Алиса Фрейндлих.

1. Выберете себе новое кино по вкусу

Студия Warner Bros. представила общий трейлер своих главных премьер 2021 года, которые выйдут в кинотеатрах и на видеосервисе HBO Max. Ролик доступен на YouTube -канале студии. В частности, в трейлер вошли кадры из кинолент «Дюна», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Годзилла против Конга», «Том и Джерри». Также, в нарезку попали картины, у которые еще не выходили официальные трейлеры — «Заклятие 3», «Мортал Комбат», «Мужские слезы».