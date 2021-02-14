Меняем города и становимся рок-звездами

Понедельник — отличный день, чтобы начать что-то менять: свой родной край, себя, окружающих. Стать умнее, смелее, отзывчивее. Как вдохновиться на свершения, найти в себе силы и нужные ресурсы знает новая Афиша URA.RU!
Что сделать утром
Новую неделю начнем забористо и энергично, как настоящие рок-звезды! А заодно посмотрим превью фильма о самых громких именах в рок-музыке — компания Abramorama опубликовала трейлер документального фильма «Long Live Rock… Celebrate the Chaos». В фильме музыканты порассуждали о том, умер ли рок-н-ролл, и поговорили с поклонниками, которые рассказали, почему так любят эту музыку. Спикерами в картине выступило множество исполнителей, среди которых Metallica, Guns N» Roses, Slipknot, Korn, Роб Зомби, Halestorm и многие другие.
Что сделать днем
15 февраля активных жителей России приглашают к участию в федеральной программе
Знаменитый бренд Tommy Hilfiger с 15 февраля запускает
Что сделать вечером
Вечером можно расслабиться и послушать сразу несколько именитых музыкантов. 15 февраля Эдди Веддер, Игги Поп, Патти Смит, Фиби Бриджес и другие артисты
А если вечером понедельника вам захочется чего-то серьезного, то можно скачать себе новую книгу — сотрудники Института мировой литературы Российской академии наук оцифровали и
План на 16 февраля мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в