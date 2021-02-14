Меняем города и становимся рок-звездами

Как превратить свой город в креативный кластер — узнаем в понедельник на онлайн-лекции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Понедельник — отличный день, чтобы начать что-то менять: свой родной край, себя, окружающих. Стать умнее, смелее, отзывчивее. Как вдохновиться на свершения, найти в себе силы и нужные ресурсы знает новая Афиша URA.RU!

Что сделать утром

Новую неделю начнем забористо и энергично, как настоящие рок-звезды! А заодно посмотрим превью фильма о самых громких именах в рок-музыке — компания Abramorama опубликовала трейлер документального фильма «Long Live Rock… Celebrate the Chaos». В фильме музыканты порассуждали о том, умер ли рок-н-ролл, и поговорили с поклонниками, которые рассказали, почему так любят эту музыку. Спикерами в картине выступило множество исполнителей, среди которых Metallica, Guns N» Roses, Slipknot, Korn, Роб Зомби, Halestorm и многие другие.

Что сделать днем

15 февраля активных жителей России приглашают к участию в федеральной программе Rurban Creative Lab — самом масштабном в стране проекте по преобразованию городских и сельских территорий в креативные кластеры. Участники получат возможность окунуться в мир креативных индустрий своего региона, разработать финансовую и бизнес-модели развития объекта, повысить уровень профессиональных компетенций и смогут открыть в своем регионе креативные пространства разных типов и форматов.

Знаменитый бренд Tommy Hilfiger с 15 февраля запускает онлайн-курс о социальной помощи . Спикерами станут Индия Мур, Джамила Джамил, Kiddy Smile и Compton Cowboys. «Главная цель не только вдохновить наших поклонников, но и дать им возможность изменить как свою жизнь, так и жизнь окружающих», — говорит Халфигер.

Что сделать вечером

Вечером можно расслабиться и послушать сразу несколько именитых музыкантов. 15 февраля Эдди Веддер, Игги Поп, Патти Смит, Фиби Бриджес и другие артисты выступят на 34-м ежегодном благотворительном фестивале Tibet House US, который в этом году пройдет в онлайн-формате. Билеты от 25 долларов. Начало в 04:00.

А если вечером понедельника вам захочется чего-то серьезного, то можно скачать себе новую книгу — сотрудники Института мировой литературы Российской академии наук оцифровали и выложили в сеть более 600 редких научных изданий. Все книги доступны для чтения и скачивания.