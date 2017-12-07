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07 декабря 2017
13:53  07 декабря 2017 0

Уральский завод впечатлил американцев своей продукцией. Иностранцы согласились ее  покупать в неограниченном количестве

Впервые колеса H-36 «ЕВРАЗ НТМК» отгрузил в США в 2012 годуФото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК

Ассоциация американских железных дорог (AAR) дала разрешение предприятию «ЕВРАЗ НТМК» (Нижний Тагил) на поставки неограниченного количества колес конструкции H-36 для грузовых вагонов в Северную Америку. Благодаря принятому решению производство сможет загружать доступные мощности заказами с другого континента.

Железнодорожные колеса H-36 находились в опытной эксплуатации на крупнейшей трансконтинентальной железной дороге США BNSF Railway и без замечаний прошли более 300 тысяч миль — около 500 тысяч километров. После колеса протестировали в лабораториях и сервисных депо Северной Америки. Там подтвердили, что, несмотря на значительный пробег, колеса «ЕВРАЗ НТМК» не имеют внутренних дефектов, рассказали в пресс-службе компании.

В настоящее время колеса H-36 — самая массовая из экспортных конструкций «ЕВРАЗ НТМК». Ежемесячно комбинат отгружает потребителям несколько тысяч штук подобных железнодорожных колес. «„ЕВРАЗ НТМК“ постоянно укрепляет свое присутствие на российском и зарубежном рынках, — отметил управляющий директор „ЕВРАЗ НТМК“ и „ЕВРАЗ КГОКа“ Алексей Кушнарев. — На комбинате сегодня есть все возможности для производства колес разных конструкций высокого качества».

Впервые колеса H-36 «ЕВРАЗ НТМК» отгрузил в США в 2012 году после положительного аудита AAR и получения сертификата на поставку определенных партий железнодорожных колес.

Сергей Дианов
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