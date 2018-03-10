17:30 10 марта 2018 0

Ведущий резко отозвался об изданиях Фото: скриншот YouTube

Ведущий Леонид Парфенов посвятил третий выпуск своего YouTube-шоу «Парфенон» писателю Сергею Довлатову. Ту часть рассказа, где речь шла о работе Довлатова в журналистике, он проиллюстрировал газетами, выходившими на Урале во времена СССР.

В частности, Парфенов использовал пермское издание «Мотовилихинский рабочий» и газету Уральского приборостроительного завода — «Приборостроитель». «Вот в таких изданиях Довлатов и, прости Господи, маялся», — прокомментировал Парфенов этот фрагмент жизни писателя.

Проект «Парфенон» телеведущий запустил в феврале 2018 года. В кадре Парфенов, дегустируя вино, рассуждает о культуре и политике.