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12 апреля 2018
19:14  12 апреля 2018 0

Гринпис обвинил нефтяников ХМАО в угрозе природе и аборигенам

Елена Сакирко рассказала об экологических проблемах в ЮгреФото: Гринпис России

Традиционному укладу жизни коренных народов и природе России угрожают масштабные нефтяные разливы и низкие экологические и социальные стандарты российских нефтегазовых компаний. Об этом заявила эксперт «Гринпис» Елена Сакирко на предварительной сессии Универсального периодического обзора ООН.

Участок находящегося на территории Югры природного парка «Нумто», важный для коренных народов ханты и лесных ненцев, под угрозой исчезновения — добыча нефти может начаться непосредственно вблизи озера. После того, как власти округа изменили зонирование парка, компания «Сургутнефтегаз» получила возможность строить там нефтяные вышки, дороги и другую инфраструктуру, что, по словам Сакирко, нанесет ущерб экосистеме. В «зеленой организации» также упомянули газопровод «Северный поток-2», который планируется проложить через Кургальский заказник. По словам Сакирко, его строительство разрушит уникальные природные комплексы заказника и места обитания краснокнижных животных и растений, а также нанесет ущерб традиционной среде обитания коренных народов (ижора, ингерманландцы, водь).

Ежегодно, по словам эксперта «Гринпис», по всей стране разливается не менее 1,5 млн тонн нефти, что в два раза больше, чем при катастрофе в Мексиканском заливе. Основной причиной разливов нефти она назвала ветхие нефтепроводы. Чтобы решить проблему, «Гринпис» России предлагает принять госпрограмму по замене всех нефтепроводов, проложенных до 1990 года. Также организация выступила с критикой действующего регионального законодательства по защите прав коренных малочисленных народов.

Нефтяники ХМАО традиционно конфликтуют за земли с представителями ханты и манси. Ранее «URA.RU» сообщало, что от округа формируется делегация для поездки на сессию Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Мероприятие пройдет с 16 по 21 апреля в Нью-Йорке, на нем обсудят отношения, сложившиеся между аборигенами и энергетическими компаниями, добывающими сырье на родовых территориях.

Ксения Томашова
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