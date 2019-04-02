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Самолет премьера Медведева приземляется в Перми. ФОТО

Ритис Бараускас
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 14:57
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Пермяки сфотографировали самолет премьера, идущий на посадкуФото: читатель «URA.RU»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев совершает посадку в Перми. Такие выводы можно сделать, исходя из данных сайта «Flightradars24».

Борт с регистрационным номером RA-96016 уже вылетел из аэропорта Внуково в Москве. Для рейса RSA740 конечный пункт назначения — не указан. Борт входит в специальную эскадрилью авиакомпании «Россия». На этих судах перемещаются в том числе первые лица государства. В 14:00 самолет находился в районе Нижнего Новгорода и, судя по направлению, держал курс на Пермь.

В 14:30 борт находился уже на подлете к Глазову, и его курс по направлению к Перми выровнялся еще больше. При этом в расписании пермского аэропорта появилась информация о задержке других рейсов. Из всего этого можно сделать вывод, что именно на самолете ИЛ-96-300 в столицу Прикамья прибывает глава правительства России.

В Перми Дмитрий Медведев посетит бизнес-парк «Морион» и встретится с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

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