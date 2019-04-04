Британский Бирмингем поможет Екатеринбургу в подготовке универсиады

Генконсул хочет развивать связи между Екатеринбургом и Бирмингемом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Британский город Бирмингем сможет поделиться с Екатеринбургом опытом по организации спортивных мероприятий, если административный центр УрФО получит право на проведение летней универсиады-2023. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе генконсульства Великобритании в Екатеринбурге.

«Генеральный консул Ричард Дьюэлл хотел бы способствовать развитию разносторонних связей между Бирмингемом и Екатеринбургом, включая обмен опытом в организации спортивных мероприятий», — отметили в диппредставительстве. Сам Дьюэлл — уроженец Бирмингема.В этом городе в 2022 году пройдут крупные спортивные соревнования «Игры Содружества», в которых примут участие страны Содружества наций.

В июле на заседании исполкома FISU (Международной Федерации студенческого спорта) будет решено, дадут ли Екатеринбургу право принять универсиаду-2023. Ранее президент FISU Олег Матыцин отметил, что Екатеринбург «имеет очень хорошие возможности». За подготовкой заявки города следит специальный оргкомитет.