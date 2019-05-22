Водонаева нашла главную причину мужских измен

Алена Водонаева дала несколько советов женщинам Фото: Алена Водонаева, Instagram

Звезда «Дома-2», уроженка Тюмени Алена Водонаева назвала главную причину мужской неверности. По ее мнению, мужья изменяют женам из-за неразрешенных конфликтов в семье.

Рассуждениями на тему брака Водонаева поделилась, комментируя пост телеведущей Леры Кудрявцевой. 48-летняя теледива, будучи замужем за 31-летним хоккеистом Игорем Макаровым, призналась, что в отношениях с супругом она «не ревнует, не истерит» и разрешает мужу «потусить», занимая себя в это время просмотром сериалов.

Водонаева поддержала Кудрявцеву. «Мужчины ходят налево не из-за разницы в возрасте», — отметила экс-участница телешоу «Дома-2» в интервью изданию «7 дней». «Куда чаще причиной неверности становятся проблемы в общении супругов», — добавила Водонаева. Она призвала женщин быть мудрыми и избегать ревности. «Ревность — это прогулки по тонкому лезвию», — сказала она. При этом Водонаева подчеркнула, что женам следует всегда оставаться привлекательными. «Чтобы снизить риск измены, нам нужно брать пример с Леры и выглядеть так же шикарно в ее возрасте», — отметила она.

Сама Водонаева ранее заявила о расставании с диджеем Алексеем Косинусом. Супруги прожили вместе полтора года, напоминает «Утро.ру».