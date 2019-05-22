21 мая 2019

Водонаева нашла главную причину мужских измен

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 08:04
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Алена Водонаева дала несколько советов женщинамФото: Алена Водонаева, Instagram

Звезда «Дома-2», уроженка Тюмени Алена Водонаева назвала главную причину мужской неверности. По ее мнению, мужья изменяют женам из-за неразрешенных конфликтов в семье.

Рассуждениями на тему брака Водонаева поделилась, комментируя пост телеведущей Леры Кудрявцевой. 48-летняя теледива, будучи замужем за 31-летним хоккеистом Игорем Макаровым, призналась, что в отношениях с супругом она «не ревнует, не истерит» и разрешает мужу «потусить», занимая себя в это время просмотром сериалов.

Водонаева поддержала Кудрявцеву. «Мужчины ходят налево не из-за разницы в возрасте», — отметила экс-участница телешоу «Дома-2» в интервью изданию «7 дней». «Куда чаще причиной неверности становятся проблемы в общении супругов», — добавила Водонаева. Она призвала женщин быть мудрыми и избегать ревности. «Ревность — это прогулки по тонкому лезвию», — сказала она. При этом Водонаева подчеркнула, что женам следует всегда оставаться привлекательными. «Чтобы снизить риск измены, нам нужно брать пример с Леры и выглядеть так же шикарно в ее возрасте», — отметила она.

Сама Водонаева ранее заявила о расставании с диджеем Алексеем Косинусом. Супруги прожили вместе полтора года, напоминает «Утро.ру».

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Ща вам расскажу все прелести разницы в возрасте . Не ревную, не истерю, молча смываю засохшую зубную Пасту в раковине , на вопрос « а можно пойду потусить?» с радостью говорю « можно « предвосхищая как одна раскинусь на постели в позе звездочки с любимым сериалом . Если бы мне было лет 20 мы развелись бы наверное через пару месяцев . А тут такая петрушка, что придраться не к чему . Свобода ???? и жирная жена рядом шуршит по дому , работает и иногда бурчит . Самое страшное слово для мужа - дряблый . Если он не сходил один день в спорт зал , считает себя дряблым . Ну на самом деле дряблая конечно я, но ему это знать не обязательно , поэтому дряблый он . К чему это я все ? С появлением Машки как-то все изменилось и так стало на многие вещи наплевать . У меня есть дети , есть муж и мои друзья . Только это важно , а остальное суета и напускное и пыль .

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

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