Алексей Пушков посмеялся над Владимиром Зеленским из-за ошибки во время новогодней речи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков посмеялся над мечтой президента Украины Владимира Зеленского написать на песке в Ялте, что Крым принадлежит Украине. Как объяснил Пушков в своем telegram-канале, во время своей речи Зеленский кое в чем ошибся.

«Нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А Зеленский вновь попал впросак», — заявил Пушков. Сенатор отметил, что на гальке написать про «украинский Крым» будет трудно. «Так крымская земля дает понять — не принадлежит она Украине», — считает политик.

О своем желании написать фразу «Крым — Украина» не в интернете, а на пляжном песке в Ялте, Зеленский заявил во время новогоднего обращения. Также глава государства в ходе выступления призвал Донбасс и Крым быть с Украиной, напоминает телеканал 360.