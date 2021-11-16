НАТО предложил помощь Польше в ситуации с мигрантами из Беларуси

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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, ограждение, забор, клетка
На границе Польше и Беларуси начались беспорядки Фото:
новость из сюжета
Беспорядки на белорусско-польской границе

НАТО предложил свою помощь Польше в связи с обостряющимся миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом сообщает администрация президента.

«Союзники по НАТО предлагают Польше помощь на границе с Белоруссией», — пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.» со ссылкой на канцелярию президента. Власти Польши рассматривают такой вариант, отмечается в сообщении.

Ранее мигранты на границе Польши и Беларуси начали ломать заграждение и нападать на польских пограничников. Те в ответ применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Также сообщалось, что стихийному лагерю беженцев возле КПП «БРУЗГИ» у белорусско-польской границы может грозить вспышка коронавируса. По словам пограничников, мигранты регулярно обращаются с жалобами на симптомы COVID.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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