«НОВАТЭКу» разрешили вести расчеты в валюте

25 марта 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что «НОВАТЭКу» не запрещено принимать оплату в валюте Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания «НОВАТЭК» сможет и дальше получать деньги за контракты на поставку газа с западными странами в валюте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент URA.RU. «Поручение было „Газпрому“. Это директива „Газпрому“. Это международная компания, где главным собственником является государство, поэтому такая директива „Газпрому“ дана. Про „НОВАТЭК“ президент ничего не говорил», — пояснил Песков журналистам. Ранее сообщалось, что через четыре дня «Газпром» начнет принимать деньги за поставку газа только в рублях. Решение об отказе приема платежей в валюте принял президент РФ Владимир Путин из-за того, что Запад объявил дефолт по своим обязательствам перед Россией. Это указание распространяется только на те страны, которые недружественно относятся к РФ. Евросоюз и США в свою очередь заявили, что подобные требования — попытка обойти санкции. Запад активно начал вводить санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Иностранные политики заявляли, что подобные санкции должны ударить не только по экономики России, но и по каждой семье и гражданину. Путин убежден, что такое поведение ЕС и США имеет все признаки агрессии, политической и экономической войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Компания «НОВАТЭК» сможет и дальше получать деньги за контракты на поставку газа с западными странами в валюте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент URA.RU. «Поручение было „Газпрому“. Это директива „Газпрому“. Это международная компания, где главным собственником является государство, поэтому такая директива „Газпрому“ дана. Про „НОВАТЭК“ президент ничего не говорил», — пояснил Песков журналистам. Ранее сообщалось, что через четыре дня «Газпром» начнет принимать деньги за поставку газа только в рублях. Решение об отказе приема платежей в валюте принял президент РФ Владимир Путин из-за того, что Запад объявил дефолт по своим обязательствам перед Россией. Это указание распространяется только на те страны, которые недружественно относятся к РФ. Евросоюз и США в свою очередь заявили, что подобные требования — попытка обойти санкции. Запад активно начал вводить санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Иностранные политики заявляли, что подобные санкции должны ударить не только по экономики России, но и по каждой семье и гражданину. Путин убежден, что такое поведение ЕС и США имеет все признаки агрессии, политической и экономической войны.